Caos in Nba, Jokic impazzisce dopo un fallo: si scatena una rissa furibonda in campo 

Attimi di grande tensione durante la gara tra i Thunder e i Nuggets dell'ultimo turno di Nba: Lu Dort ha sgambettato in modo plateale Nikola Jokic, facendolo cadere a terra: il gigante dei Nuggets si è rialzato ed ha reagito cercando il confronto con l'avversario. Tra i due si è frapposto Jaylin Williams, che ha cercato di fare da paciere.