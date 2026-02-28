Caos in Nba, Jokic impazzisce dopo un fallo: si scatena una rissa furibonda in campo
Attimi di grande tensione durante la gara tra i Thunder e i Nuggets dell'ultimo turno di Nba: Lu Dort ha sgambettato in modo plateale Nikola Jokic, facendolo cadere a terra: il gigante dei Nuggets si è rialzato ed ha reagito cercando il confronto con l'avversario. Tra i due si è frapposto Jaylin Williams, che ha cercato di fare da paciere.
Mini rissa in campo
La mini rissa che si è generata è stata sedata dagli arbitri, che hanno espulso Dort per un fallo antisportivo e hanno assegnato un fallo tecnico a Jokic e a Williams, tentando di riportare la calma sul parquet.