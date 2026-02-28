Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Furia Jokic in campo dopo il fallo di un avversario: scoppia una rissa totale in campo in Nba 

Caos in Nba, Jokic impazzisce dopo un fallo: si scatena una rissa furibonda in campo 

Il gigante dei Thunders è stato sgambettato platealmente nel corso del match con i Thunders. E reagisce in modo veemente
1 min

Attimi di grande tensione durante la gara tra i Thunder e i Nuggets dell'ultimo turno di Nba: Lu Dort ha sgambettato in modo plateale Nikola Jokic, facendolo cadere a terra: il gigante dei Nuggets si è rialzato ed ha reagito cercando il confronto con l'avversario. Tra i due si è frapposto Jaylin Williams, che ha cercato di fare da paciere.

Mini rissa in campo

La mini rissa che si è generata è stata sedata dagli arbitri, che hanno espulso Dort per un fallo antisportivo e hanno assegnato un fallo tecnico a Jokic e a Williams, tentando di riportare la calma sul parquet.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Nba, San Antonio volaNba, Jokic trascina Denver

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS