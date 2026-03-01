Nba, Doncic trascina i Lakers. Vincono in trasferta Raptors e Pelicans
Luka Doncic festeggia il suo ventisettesimo compleanno con la vittoria dei suoi Los Angeles Lakers per 129-101 sui Golden State Warriors al Chase Center di San Francisco. Lo sloveno realizza 26 punti frutto di quattro triple con sei rimbalzi e otto assist. Per LeBron James 22 punti, mentre Austin Reaves chiude con 18 punti. I Lakers si risollevano dopo tre sconfitte consecutive. I Warriors erano privi degli infortunati Stephen Curry e Jimmy Butler. Quarto successo di fila per gli Hornets che piegano 109-93 Portland, mandando tutto il quintetto in doppia cifra: 26 i punti di Brandon Miller e 20 dalla panchina di Coby White. Jrue Holiday ne fs 25 e Jerami Grant 21 per gli ospiti sempre privi di Deni Avdija alle prese con un infortunio alla schiena.
Vincono fuori casa Pelicans e Raptors
Bella vittoria per gli Heat che piegano 115-105 Houston: sugli scudi per Miami Bam Adebayo (24 punti e 11 rimbalzi) Pelle Larsson (20 punti di cui 10 nel quarto periodo). Kevin Durant firma una prestazione da 32 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, ma gli ospiti non riescono a mettere la testa avanti nel quarto periodo. Meno di 9 minuti sul parquet per il nostro Fontecchio, che sbaglia tutti i cinque tiri tentati (di cui 3 dalla lunga distanza). Successo anche per New Orleans, 115-105 in casa degli Utah Jazz: Pelicans all’intervallo in vantaggio 65-40 dopo aver chiuso il 2° quarto con un parziale di 15-0. C'è però anche una brutta notizia per gli ospiti a causa del nuovo infortunio di Zion Williamson, vittima di una distorsione alla caviglia destra. Vittoria in trasferta infine anche dei Raptors, 134-125 sul campo di Washington: l’uomo partita è Immanuel Quickley, con 27 punti e 11 assist, ma tutto il quintetto di Toronto esibisce una doppia cifra di punti.
I risultati delle partite di Nba
Golden State-Los Angeles Lakers 101-129
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers 109-93
Miami Heat-Houston Rockets 115-105
Utah Jazz-New Orleans Pelicans 105-115
Washington Wizards-Toronto Raptors 125-134