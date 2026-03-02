Nba, i Knicks interrompono la striscia degli Spurs. Doncic e LeBron trascinano i Lakers

Si ferma proprio ad undici vittorie la striscia dei San Antonio Spurs, che perdono contro i i New York Knicks al Madison Square Garden per 114-89; Knicks trascinati dai 25 punti di Mikail Bridges e dai 24 di Jalen Brunson, mentre agli Spurs non basta la doppia doppia di Victor Wembanyama da 25 punti e 13 rimbalzi. Vincono entrambe le squadre leader di Western ed Eastern Conference. Gli Oklahoma City Thunder si impongono sui Dallas Mavericks per 100-87 con 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander; i Detroit Pistons passano per 106-92 in casa degli Orlando Magic con un Cade Cunningham da 29 punti ed 11 assist. Sempre ad Est vincono ancora i Boston Celitcs per 114-98, i Philadelphia 76ers con il sorprendente portoghese Neemias Queta, protagonista con una doppia doppia da 27 punti e 17 rimbalzi. Ai Sixers non bastano i 33 punti di Tyrese Maxey. Ad Ovest, invece, i Minnesota Timberwolves espugnano i Denver Nuggets per 117-108 grazie ai 21 punti di Anthony Edwards. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia, chiudendo con 35 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, ma non basta per Denver. Vincono entrambe le squadre di Los Angeles, i Lakers battono 128-104 i Sacramento Kings con 28 punti di Luka Doncic e 24 di LeBron James; i Clippers si impongono 137-117 sui New Orleans Pelicans con 23 punti di Kawhi Leonard e 19 dalla panchina di Jordan Miller. Nelle altre partite, una tripla doppia di Josh Giddey da 20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, consente ai Chicago Bulls di battere i Milwaukee Bucks per 120-97. Vincono i Cleveland Cavaliers per 106-102 sui Brooklyn Nets con 22 punti di James Harden. Vincono anche i Memphis Grizzlies sugli Indiana Pacers per 125-106 e gli Atlanta Hawks sui Portland Trail Blazers per 135-101 con 25 punti di Onyeka Okongwu.