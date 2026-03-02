Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nba, i Knicks interrompono la striscia degli Spurs. Doncic e LeBron trascinano i Lakers

Si ferma ad 11 risultati utili l'imbattibilità dei San Antonio, che perdono nonostante la doppia doppia di Wembanyama. Ecco gli altri risultati arrivati nella notte tra 1 e 2 marzo
2 min

Si ferma proprio ad undici vittorie la striscia dei San Antonio Spurs, che perdono contro i i New York Knicks al Madison Square Garden per 114-89; Knicks trascinati dai 25 punti di Mikail Bridges e dai 24 di Jalen Brunson, mentre agli Spurs non basta la doppia doppia di Victor Wembanyama da 25 punti e 13 rimbalzi. Vincono entrambe le squadre leader di Western ed Eastern Conference. Gli Oklahoma City Thunder si impongono sui Dallas Mavericks per 100-87 con 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander; i Detroit Pistons passano per 106-92 in casa degli Orlando Magic con un Cade Cunningham da 29 punti ed 11 assist. Sempre ad Est vincono ancora i Boston Celitcs per 114-98, i Philadelphia 76ers con il sorprendente portoghese Neemias Queta, protagonista con una doppia doppia da 27 punti e 17 rimbalzi. Ai Sixers non bastano i 33 punti di Tyrese Maxey. Ad Ovest, invece, i Minnesota Timberwolves espugnano i Denver Nuggets per 117-108 grazie ai 21 punti di Anthony Edwards. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia, chiudendo con 35 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, ma non basta per Denver. Vincono entrambe le squadre di Los Angeles, i Lakers battono 128-104 i Sacramento Kings con 28 punti di Luka Doncic e 24 di LeBron James; i Clippers si impongono 137-117 sui New Orleans Pelicans con 23 punti di Kawhi Leonard e 19 dalla panchina di Jordan Miller. Nelle altre partite, una tripla doppia di Josh Giddey da 20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, consente ai Chicago Bulls di battere i Milwaukee Bucks per 120-97. Vincono i Cleveland Cavaliers per 106-102 sui Brooklyn Nets con 22 punti di James Harden. Vincono anche i Memphis Grizzlies sugli Indiana Pacers per 125-106 e gli Atlanta Hawks sui Portland Trail Blazers per 135-101 con 25 punti di Onyeka Okongwu.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Caos in Nba, Jokic impazzisce dopo un falloChe Italia a Newcastle: gli azzurri travolgono la Gran Bretagna

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS