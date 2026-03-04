Nba, Fontecchio protagonista nella vittoria di Miami. Sorride Oklahoma, Doncic e James show
WASHINGTON (STATI UNITI) - Ricco il programma della regular season dell'Nba: ben 10 i match disputati nella notte tra martedì e mercoledì. C'è anche la firma di Simone Fontecchio nella vittoria dei Miami Heat sui Brooklyn Nets. L'ala abruzzese classe 1995 segna 12 punti nel rotondo successo per 124-98 dei suoi, dove arrivano anche 23 punti di Bam Adebayo e 22 di Tyler Herro. Rimanendo a Est, si fermano i Detroit Pistons che rimangono al comando della classifica di Conference ma si arrendono ai Cleveland Cavaliers (113-109) senza Donovan Mitchell. Bene Jaylon Tyson con i suoi 22 punti, mentre sono 18 quelli messi a referto da James Harden. Alla capolista non basta il solito Jalen Duren, che arricchisce il tabellino con 24 punti. Bene invece gli Oklahoma City Thunder, saldamente al comando della Western Conference, che battono i Chicago Bulls per 116-108 ottenendo la terza vittoria consecutiva. Privi della loro stella, Shai Gilgeous-Alexander, alle prese con un problema addominale, salgono in cattedra Jared McCain, 20 punti a referto con quattro triple, e Isaiah Joe, che ne segna 19 per un successo che consente a Okc di confermarsi in vetta a Ovest.
Nba, festa Lakers: Doncic e James danno spettacolo
Luka Doncic e LeBron James sono invece i due assoluti protagonisti del successo dei Los Angeles Lakers sui New Orleans Pelicans con lo score di 110-101. In un match complicato, con il punteggio in bilico fino a metà dell'ultimo quarto, la stella slovena realizza una doppia doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, mentre James chiude il match con 21 punti per il terzo successo consecutivo dei gialloviola. Reazione da applausi dei San Antonio Spurs che, a pochi giorni dalla sconfitta con New York, tornano a vincere travolgendo i Philadelphia 76ers con un netto 131-91. Nella suggestiva cornice della 'Xfinity Mobile Arena', sono Devin Vassell e Dylan Harper a prendersi la scena con 22 punti ciascuno, mentre sono 10 quelli messi a segno da Victor Wembanyama. Successi anche per Charlotte (117-90 contro Dallas), Orlando (126-109 contro Washington), New York (111-95 contro Toronto), Minnesota (117-110 contro Memphis) e Phoenix (114-103 contro Sacramento).