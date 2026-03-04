Nba, Fontecchio protagonista nella vittoria di Miami. Sorride Oklahoma, Doncic e James show

WASHINGTON (STATI UNITI) - Ricco il programma della regular season dell' Nba : ben 10 i match disputati nella notte tra martedì e mercoledì. C'è anche la firma di Simone Fontecchio nella vittoria dei Miami Heat sui Brooklyn Nets . L'ala abruzzese classe 1995 segna 12 punti nel rotondo successo per 124-98 dei suoi, dove arrivano anche 23 punti di Bam Adebayo e 22 di Tyler Herro . Rimanendo a Est, si fermano i Detroit Pistons che rimangono al comando della classifica di Conference ma si arrendono ai Cleveland Cavaliers (113-109) senza Donovan Mitchell . Bene Jaylon Tyson con i suoi 22 punti, mentre sono 18 quelli messi a referto da James Harden . Alla capolista non basta il solito Jalen Duren , che arricchisce il tabellino con 24 punti. Bene invece gli Oklahoma City Thunder , saldamente al comando della Western Conference , che battono i Chicago Bulls per 116-108 ottenendo la terza vittoria consecutiva. Privi della loro stella, Shai Gilgeous-Alexander , alle prese con un problema addominale, salgono in cattedra Jared McCain , 20 punti a referto con quattro triple, e Isaiah Joe , che ne segna 19 per un successo che consente a Okc di confermarsi in vetta a Ovest .

Nba, festa Lakers: Doncic e James danno spettacolo

Luka Doncic e LeBron James sono invece i due assoluti protagonisti del successo dei Los Angeles Lakers sui New Orleans Pelicans con lo score di 110-101. In un match complicato, con il punteggio in bilico fino a metà dell'ultimo quarto, la stella slovena realizza una doppia doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, mentre James chiude il match con 21 punti per il terzo successo consecutivo dei gialloviola. Reazione da applausi dei San Antonio Spurs che, a pochi giorni dalla sconfitta con New York, tornano a vincere travolgendo i Philadelphia 76ers con un netto 131-91. Nella suggestiva cornice della 'Xfinity Mobile Arena', sono Devin Vassell e Dylan Harper a prendersi la scena con 22 punti ciascuno, mentre sono 10 quelli messi a segno da Victor Wembanyama. Successi anche per Charlotte (117-90 contro Dallas), Orlando (126-109 contro Washington), New York (111-95 contro Toronto), Minnesota (117-110 contro Memphis) e Phoenix (114-103 contro Sacramento).