Nba, Boston corsara a Cleveland. Doncic trascina i Lakers, crisi Detroit

WASHINGTON (STATI UNITI) - Colpaccio Boston che espugna Cleveland nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Finisce 109-98 per i Celtics, che stanno ritrovando il duo Brown-Tatum, autori rispettivamente di 23 e 20 punti. Apporto decisivo dalla panchina di Payton Pritchard con 18 punti e 7 assist. Cavs ko nonostante i 30 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di Donovan Mitchell e la doppia doppia da 19 punti e al assist di James Harden. Serata di incorniciare anche per Luka Doncic: l'asso sloveno dei Los Angeles Lakers (out LeBron James) sale in cattedra con una prestazione da 35 punti, 8 rimbalzi e 4 assist e consegna il successo casalingo ai gialloviola per 110-97 su New York. Bene anche Austin Reaves con 25 punti e 5 assist. Quarta consecutiva invece per Detroit che cade a Miami 121-110. Heat che, con l'azzurro Simone Fontecchio che non entra nelle rotazioni, si aggrappano a Tyler Herro (25 punti e 6 assist) e a Bam Adebayo (24 punti e 9 rimbalzi). Ai Pistons non bastano invece i 26 punti con 10 assist del solito Cade Cunningham.