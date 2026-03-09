Nba, Boston corsara a Cleveland. Doncic trascina i Lakers, crisi Detroit
WASHINGTON (STATI UNITI) - Colpaccio Boston che espugna Cleveland nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Finisce 109-98 per i Celtics, che stanno ritrovando il duo Brown-Tatum, autori rispettivamente di 23 e 20 punti. Apporto decisivo dalla panchina di Payton Pritchard con 18 punti e 7 assist. Cavs ko nonostante i 30 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di Donovan Mitchell e la doppia doppia da 19 punti e al assist di James Harden. Serata di incorniciare anche per Luka Doncic: l'asso sloveno dei Los Angeles Lakers (out LeBron James) sale in cattedra con una prestazione da 35 punti, 8 rimbalzi e 4 assist e consegna il successo casalingo ai gialloviola per 110-97 su New York. Bene anche Austin Reaves con 25 punti e 5 assist. Quarta consecutiva invece per Detroit che cade a Miami 121-110. Heat che, con l'azzurro Simone Fontecchio che non entra nelle rotazioni, si aggrappano a Tyler Herro (25 punti e 6 assist) e a Bam Adebayo (24 punti e 9 rimbalzi). Ai Pistons non bastano invece i 26 punti con 10 assist del solito Cade Cunningham.
Nba, gli altri match della notte: Wembanyama show nel derby texano
Nelle altre sfide disputate nella notte oltreoceano spicca il successo di Toronto che domina in casa contro Dallas, imponendosi per 122-92. Match mai in discussione con i Raptors in controllo dall'inizio alla fin: top scorer del match RJ Barrett con 31 punti. Festa San Antonio nel derby texano: gli Spurs superano Houston 145-120 mandando ben quattro giocatori oltre i 20 punti: l'Mvp indiscusso è Victor Wembanyama, a referto con 29 punti e 8 rimbalzi. Sponda Rockets 23 punti per il duo Kevin Durant-Amen Thompson. Secondo ko in fila per Charlotte che si arrende a Phoenix 111-99. Protagonista del match Devin Booker con una gran doppia doppia da 30 punti e 10 assist. Non sorride Milwaukee che crolla tra le mura amiche contro Orlando e incassa la quinta sconfitta nelle ultime sei uscite: 130-91 per i Magic con un Paolo Banchero da 33 punti e 5 rimbalzi in soli 29 minuti di gioco. Portland in scioltezza contro Indiana: 131-111 per i Trail Blazers, che approfittano dei 28 punti in uscita dalla panchina di Scoot Henderson. Vittorie interne anche per Sacramento e New Orleans, che si impongono rispettivamente Chicago (126-110) e Washington (138-118). Per i Kings da segnalare la tripla doppia da 23 punti, 11 rimbalzi e 12 assist dell'eterno Russell Westbrook.