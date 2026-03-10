Nba, la tripla di Gilgeous-Alexander sulla sirena trascina Oklahoma contro Denver
Nella notte di Nba Oklahoma City sigilla il tris: per la terza volta stagionale supera Denver. Questa volta, il punteggio recita 199 a 126 con un finale da brividi: quasi sulla sirena, a tre secondi dalla fine, la tripla di Gilgeous-Alexander sancisce il successo per Oklahoma. L'Mvp in carica trascina i campioni Nba (privi di Holmgren, Hartenstein e Jalen Williams) sfiorando la tripla doppia da 35 punti, 15 assist e 9 rimbalzi. Dall'altra parte, Jokic non è da meno: 32 punti, 14 rimbalzi e 13 assist.
Le altre gare di Nba
Nelle altre partite disputate nella notte Nba New York cade contro i Clippers 126-118, protagonista assoluto Leonard con 29 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Inutili per i Knicks i 35 punti con 12 rimbalzi di Towns. A Est sorride anche Cleveland che la spunta contro Philadelphia 115-101. Harden è il miglior realizzatore con 21 punti e 5 rimbalzi e 5 assist. Nelle altre partitre Brooklyn supera Memphis 126-115 mentre Utah regola Golden State 119-116.