Nba: ecco tutti i risultati dell'ultima giornata

Kawhi Leonard si prende la scena nella nottata Nba, mettendo a segno 45 punti che valgono il successo ai Los Angeles Clippers per 153-128 contro i Minnesota Timberwolves. Leonard realizza 15 su 20, 6 su 9 a segno dall'arco con 9 tiri liberi su 10 a canestro. I 36 punti di Anthony Edwards non servono a colmare il distacco di 25 tra le due squadre, perché, tra i Clippers, partecipano alla vittoria, anche Bennedict Mathurin con 22 punti e Darius Garland con 21 (con cinque triple). Bastano invece i 30 punti di Jamal Murray e soprattutto la 25ª tripla doppia della stagione di Nikola Jokic (16 punti, 13 assist e 12 rimbalzi) per permettere ai Denver Nuggets di battere gli Houston Rockets per 129-93. Vittoria per gli Orlando Magic che battono 128-122 i Cleveland Cavaliers e conquistano la quinta vittoria consecutiva. Decisivi Desmond Bane con 35 punti di cui 5 negli ultimi 17.4 secondi, Paolo Banchero (25 punti e 8 rimbalzi) e Tristan Da Silva (23 punti, 9 dei quali nell'ultimo quarto). Quinta sconfitta nelle ultime nove per i Cavs che nonostante un James Harden da 30 punti e 8 assist e un Donovan Mitchell da 25 non trovano il successo. Vincono, invece, i New York Knicks in casa degli Utah Jazz per 117-134. La rimonta degli ospiti è firmata da Jalen Brunson (28 punti) e Jordan Clarkson (27). Vincono anche i Pelicans e gli Hornets. New Orleans supera i Toronto Raptors per 122-111 con un Trey Murphy che mette a segno 28 punti. Charlotte vince contro i Sacramento Kings per 109-117 con 3 giocatori che hanno fatto più di 20 punti: LaMelo Ball ne mette 30 a referto, quattro in più di Miles Bridges e sei in più del rookie Kon Knueppel, con Brandon Miller che chiude a quota 20. Ai padroni di casa non è bastata la notte da ricordare di DeMar DeRozan che realizza 39 punti e supera Tim Duncan al diciottesimo posto della classifica marcatori all-time con 26.505 punti.