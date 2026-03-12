Nba: Leonard regala la vittoria ai Clippers. I Knicks vincono in rimonta contro gli Utah Jazz
Notte da incorniciare in Nba, con rimonte, triple doppie, record superati e 5 punti in meno dei 20 secondi finali prima del suono della sirena che decide le sorti delle squadre. Se poi ci si aggiunge la rissa sfiorata al termine della gara tra Clippers e Minnesota e l'iconica reazione di Kawhi Leonard, che esclama "Ehi a fight" che significa "Ehi, una rissa" e poi se la ride, abbiamo gli ingredienti perfetti per una nottata di basket da ricordare.
Nba: ecco tutti i risultati dell'ultima giornata
Kawhi Leonard si prende la scena nella nottata Nba, mettendo a segno 45 punti che valgono il successo ai Los Angeles Clippers per 153-128 contro i Minnesota Timberwolves. Leonard realizza 15 su 20, 6 su 9 a segno dall'arco con 9 tiri liberi su 10 a canestro. I 36 punti di Anthony Edwards non servono a colmare il distacco di 25 tra le due squadre, perché, tra i Clippers, partecipano alla vittoria, anche Bennedict Mathurin con 22 punti e Darius Garland con 21 (con cinque triple). Bastano invece i 30 punti di Jamal Murray e soprattutto la 25ª tripla doppia della stagione di Nikola Jokic (16 punti, 13 assist e 12 rimbalzi) per permettere ai Denver Nuggets di battere gli Houston Rockets per 129-93. Vittoria per gli Orlando Magic che battono 128-122 i Cleveland Cavaliers e conquistano la quinta vittoria consecutiva. Decisivi Desmond Bane con 35 punti di cui 5 negli ultimi 17.4 secondi, Paolo Banchero (25 punti e 8 rimbalzi) e Tristan Da Silva (23 punti, 9 dei quali nell'ultimo quarto). Quinta sconfitta nelle ultime nove per i Cavs che nonostante un James Harden da 30 punti e 8 assist e un Donovan Mitchell da 25 non trovano il successo. Vincono, invece, i New York Knicks in casa degli Utah Jazz per 117-134. La rimonta degli ospiti è firmata da Jalen Brunson (28 punti) e Jordan Clarkson (27). Vincono anche i Pelicans e gli Hornets. New Orleans supera i Toronto Raptors per 122-111 con un Trey Murphy che mette a segno 28 punti. Charlotte vince contro i Sacramento Kings per 109-117 con 3 giocatori che hanno fatto più di 20 punti: LaMelo Ball ne mette 30 a referto, quattro in più di Miles Bridges e sei in più del rookie Kon Knueppel, con Brandon Miller che chiude a quota 20. Ai padroni di casa non è bastata la notte da ricordare di DeMar DeRozan che realizza 39 punti e supera Tim Duncan al diciottesimo posto della classifica marcatori all-time con 26.505 punti.