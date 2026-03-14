Nba, Edwards mattatore e Minnesota passa in casa di Golden State. Detroit inarrestabile
Otto partite 'calde' nella notte di Nba che percorre il rettilineo finale della corsa a playoff e play-in. Spiccano i successi di Minnesota, che sbanca San Francisco, Houston, che beffa New Orleans, e Detroit, che piega Memphis e continua la sua marcia. Ecco com'è andata nel dettaglio.
Edwards show, senza Curry 'dolori' per Golden State
La vittoria esterna dei Wolves in casa di Golden State è griffata dalla straordinaria prestazione di Anthony Edwards, che mette a referto la decima prestazione stagionale da oltre 40 punti: stavolta sono 42 e affondano i Warriors, che privi della loro guida Curry continuano a perdere. Brilla anche la stella di Kevin Durant, la cui tripla doppia contribuisce al successo di misura di Houston su New Orleans, che sulla sirena fallisce la tripla della vittoria. Di prepotenza ai playoff Detroit, che trascinata dai 30 punti di Duren abbatte Memphis.
Tutto facile per Cleveland e New York
Negli altri incontri, vittore agevoli in trasferta per Cleveland, che passa largo a Dallas per 138 a 105, e New York, in casa di Indiana, estromettendo i Pacers anche dai play-in. Successi anche per i Clippers, che con super Leonard dominano Chicago, per Toronto su Phoenix e per Portland su Utah.