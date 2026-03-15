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Nba, Banchero trascina Orlando contro Miami. Esultano Lakers, Boston e San Antonio

L'italo americano decisivo nell'affermazione esterna dei Magic sugli Heat. Tripla doppia da urlo per Doncic (Denver ko all'overtime), Celtics e Spurs piegano Wizards e Hornets
3 min
TagsNba

WASHINGTON (STATI UNITI) - C'è l'inconfondibile firma di Paolo Banchero nel successo Orlando Magic per 121-117 sui Miami Heat nella notte di regular season Nba tra sabato e domenica. L'italo americano classe 2002 mette a segno 27 punti in un match che vede assente l'azzurro Simone Fontecchio e gli Heat arrendersi dopo sette vittorie consecutive, subendo il sorpasso proprio degli avversari di stanotte e scivolando al settimo posto della Eastern Conference. Arriva invece all'overtime il successo dei Los Angeles Lakers sui Denver Nuggets. Protagonista del canestro decisivo, a mezzo secondo dalla sirena, è un Luka Doncic da 30 punti, 13 assist e 11 rimbalzi, mentre sono 32 i punti messi a referto da Austin Reaves e 17 quelli di LeBron James. Ai Nuggets non bastano i 27 punti di Aaron Gordon (9/16 dal campo per lui) e la clamorosa tripla doppia da 24 punti, 16 rimbalzi e 14 assist del solito Jokic. Nessun problema per i Boston Celtics, che si impongono con il punteggio di 111-100 sui Washington Wizards grazie ai 24 punti e 10 rimbalzi di Neemias Queta, ma a far sorridere sono anche i 20 punti e 14 rimbalzi fatti registrare in 32 minuti da Jayson Tatum, rientrato solo pochi giorni fa dopo i dieci mesi di stop per l'infortunio al tendine d'Achille.

Nba, San Antonio e Wembanyama danno spettacolo

Serata da incorniciare anche per Victor Wembanyama, protagonista della vittoria dei San Antonio Spurs per 115-102 sugli Charlotte Hornets. Il centro francese mette la firma sul trionfo con una prestazione da 32 punti, 12 rimbalzi, otto assist e una tripla doppia sfiorata. Si consolida il secondo posto nella Western Conference, grazie a uno storico che vede gli Spurs vincitori di 17 delle ultime 19 partite in questa regular season. Gli Atlanta Hawks passeggiano contro i Milwaukee Bucks e si impongono per 122-99 grazie a una prestazione da 30 punti di CJ McCollum e alla tripla doppia da 23 punti, 12 assist e 10 rimbalzi di Jalen Johnson. Vittorie anche per Philadelphia (104-97 su Brooklyn) e Sacramento (118-109 sui Los Angeles Clippers).

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