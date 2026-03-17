Luka Doncic show: i Lakers battono i Rockets

Luka Doncic show: il tento sloveno trascina i Lakers con 36 punti nella sfida con gli Houston Rockets, terminata 100-92. Una prestazione super, che ha portato Los Angeles ad aggiudicarsi la sfida. Spiccano anche i 18 punti di LeBron James. Ai Rockets non bastano i 22 punti di Jabari Smith. Vittoria per i San Antonio Spurs , che battono i Los Angeles Clippers 119-115, grazie ai 21 punti di Victor Wembanyama. Si impongono i Boston Celtics , che sconfiggono i Phoenix Suns per 120-112. Protagonista della sfida è Jaylen Brown, che realizza 18 dei suoi 41 punti nell'ultimo quarto, rendendo inutili i 40 siglati da Devin Booker dall'altra parte.

Alexander-Walker show: gli Hawks battono i Magic

Gli Hawks battono i Magic 124-112 ed ottengono la decima vittoria consecutiva: protagonista della sfida è Nickeil Alexander-Walker, con 41 punti messi a tabellino: ottima anche la prestazione di Jalen Johnson, che con 24 punti, 15 rimbalzi e 13 assist agguanta la tripla doppia numero 13 della stagione. Golden State, dopo cinque ko consecutivi, supera 125-117 i Washington Wizards grazie ai 30 punti di Kristaps Porzingis e ai 27 di De'Anthony Melton. Vittorie anche per Portland (114-95 contro Brooklyn), Chicago (132-107 contro Memphis) e New Orleans (129-111 contro Dallas).