Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Luka Doncic show: i Lakers battono i Rockets© APS

Luka Doncic show: i Lakers battono i Rockets

Il talento sloveno mette a segno 36 punti. Jaylen Brown trascina i Celtics
1 min

Luka Doncic show: il tento sloveno trascina i Lakers con 36 punti nella sfida con gli Houston Rockets, terminata 100-92. Una prestazione super, che ha portato Los Angeles ad aggiudicarsi la sfida. Spiccano anche i 18 punti di LeBron James. Ai Rockets non bastano i 22 punti di Jabari Smith. Vittoria per i San Antonio Spurs, che battono i Los Angeles Clippers 119-115, grazie ai 21 punti di  Victor Wembanyama. Si impongono i Boston Celtics, che sconfiggono i Phoenix Suns per 120-112. Protagonista della sfida è Jaylen Brown, che realizza 18 dei suoi 41 punti nell'ultimo quarto, rendendo inutili i 40 siglati da Devin Booker dall'altra parte.

Alexander-Walker show: gli Hawks battono i Magic

Gli Hawks battono i Magic 124-112 ed ottengono la decima vittoria consecutiva: protagonista della sfida è Nickeil Alexander-Walker, con 41 punti messi a tabellino: ottima anche la prestazione di Jalen Johnson, che con 24 punti, 15 rimbalzi e 13 assist agguanta la tripla doppia numero 13 della stagione. Golden State, dopo cinque ko consecutivi, supera 125-117 i Washington Wizards grazie ai 30 punti di Kristaps Porzingis e ai 27 di De'Anthony Melton. Vittorie anche per Portland (114-95 contro Brooklyn), Chicago (132-107 contro Memphis) e New Orleans (129-111 contro Dallas).

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Nba, Banchero trascina OrlandoNba, Edwards mattatore e Minnesota

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS