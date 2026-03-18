Shai da record in Nba: trascina Oklahoma con 40 punti. Bene Spurs e Nuggets

Si allunga a 129 il record di partite Nba di Shai Gilgeous-Alexander con almeno 20 punti segnati. Sono 40 quelli realizzati stanotte dall'Mvp 2025 nella vittoria - la decima consecutiva - degli Oklahoma City Thunder sul campo degli Orlando Magic per 108-113. Gilgeous-Alexander ha realizzato 14 tiri su 27 dal campo e 9 su 11 ai liberi, mettendo inoltre a segno 3 triple su 5. Chet Holmgren ha aggiunto 20 punti e 12 rimbalzi, mentre sull'altro fronte non sono bastati i 32+10 di Paolo Banchero.

Wembanyama trascina San Antonio

Vince anche la seconda forza a Ovest: i San Antonio Spurs battono 104-132 il fanalino di coda Sacramento Kings con 18 punti e 8 rimbalzi di Victor Wembanyama, mentre il grande ex di turno, De'Aaron Fox ne aggiunge 15. Nonostante la sconfitta resta una notte da album dei ricordi per Russell Westbrook che supera Mark Jackson e Steve Nash al quinto posto nella classifica di assistman di tutti i tempi dell'Nba (davanti a lui solo John Stockton, primo della speciale classifica, Chris Paul, Jason Kidd e LeBron James).

Doppia cifra per Jokic

Serata in doppia cifra di assist anche per Nikola Jokic che ne realizza 14 nella vittoria per 124-96 dei Denver Nuggets contro i rimaneggiati (tra infortuni e squalifiche) Philadelphia 76ers. Più forti di un'assenza di lusso sono invece i Minnesota Timberwolves che sopperiscono al forfait di Anthony Edwards (out per altre due settimane per un'infiammazione al ginocchio) e battono 116-104 i Phoenix Suns con i 32 punti di Julius Randle e i 22 in uscita dalla panchina di Bones Hyland. Non bastano i 34 punti (con una sola tripla a segno su sette tentate) di Devin Booker ai Suns per evitare la terza sconfitta consecutiva.

Gli altri risultati Nba

A Est, dopo la sconfitta con i Toronto Raptors, torna a vincere la capolista Detroit Pistons che batte i Washington Wizards per 117-130. Jalen Duren realizza 36 punti e 12 rimbalzi, mentre la nota stonata è rappresentata da un problema alla schiena di Cade Cunningham. Successo ancora più agevole quello dei New York Knicks che superano per 136-110 gli Indiana Pacers con la super prestazione di Josh Hart, autore di 33 punti, il suo massimo stagionale, con 12 canestri su 13 tentati, inclusi 5 triple su 5 a segno.

Due assenze di lusso complicano invece i piani di Miami e Milwaukee. Senza Bam Adebayo, alle prese con un fastidio al polpaccio, agli Heat non bastano i 10 punti di Simone Fontecchio e affondano (136-106) contro gli Charlotte Hornets. Con Giannis Antetokounmpo ai box per un problema al ginocchio (32esima partita saltata in stagione, record negativo), i Bucks cadono in casa (116-123) contro i Cleveland Cavaliers. Senza il fuoriclasse greco, i Bucks hanno un bilancio di 11 vittorie e 21 sconfitte. Troppo poco per sognare.