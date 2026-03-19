Doncic e LeBron show in Nba: settimo sigillo dei Lakers. Vincono Atlanta, Toronto e Boston
I Los Angeles Lakers non si fermano più in Nba: la formazione californiana ha vinto la settima partita consecutiva, stavolta contro i Rockets, trascinata dalla coppia formata da Luka Doncic e LeBron James. Il primo ha messo a segno 40 punti e "The King" ne ha aggiunti 30, guidando i gialloviola al successo per 124-116 a Houston, allungando così la striscia vincente. "Ha fatto la differenza con tiri decisivi nei momenti cruciali", ha detto LeBron, elogiando il suo compagno di squadra sloveno. "Lo ha fatto per tutta la stagione ed è in un ottimo momento di forma dall'inizio del campionato; noi cerchiamo solo di supportarlo", ha aggiunto. Per i Rockets, Kevin Durant ha chiuso con 18 punti. In classifica, i Lakers, terzi nella Western Conference, hanno un buon margine per assicurarsi un posto nei playoff.
Vittorie per Atlanta e Toronto
Non si ferma la corsa di Atlanta che supera i Mavericks (135-120), conquistando l'undicesima vittoria consecutiva. CJ McCollum ha guidato gli Hawks con 24 punti, supportato da Jalen Johnson, che ha sfiorato la tripla doppia (17 punti, 11 assist, 9 rimbalzi). Per Dallas è l'undicesima sconfitta in 13 partite e scivola al 13° posto a Ovest. Atlanta è invece all'8° posto. Successo per i Toronto Raptors che hanno superato i Bulls a Chicago (139-109) conquistando la loro terza vittoria di fila. Gli Oklahoma City Thunder hanno travolto i Brooklyn Nets (121-92) a New York, estendendo la loro striscia vincente a 10 partite: Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 20 punti e Jared McCain ne ha aggiunti 26. Jaylen Brown con 32 punti trascina Boston alla vittoria su Golden State 120-99, in Indiana Portland batte i Pacers 127-119. Monnesota travolge gli Utah Jazz (ancora senza Anthony Edwards). Cadono i Clippers a New Orleans 124-109 e Denver a Memphis 125-118.
Nba, tutti i risultati della notte
Boston Celtics - Golden State Warriors 120-99
Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder 92-121
Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 119-127
Chicago Bulls - Toronto Raptors 109-139
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 147-111
New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 124-109
Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 120-135
Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 125-118
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 116-124