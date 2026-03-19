Doncic e LeBron show in Nba: settimo sigillo dei Lakers. Vincono Atlanta, Toronto e Boston

I Los Angeles Lakers non si fermano più in Nba: la formazione californiana ha vinto la settima partita consecutiva, stavolta contro i Rockets, trascinata dalla coppia formata da Luka Doncic e LeBron James. Il primo ha messo a segno 40 punti e "The King" ne ha aggiunti 30, guidando i gialloviola al successo per 124-116 a Houston, allungando così la striscia vincente. "Ha fatto la differenza con tiri decisivi nei momenti cruciali", ha detto LeBron, elogiando il suo compagno di squadra sloveno. "Lo ha fatto per tutta la stagione ed è in un ottimo momento di forma dall'inizio del campionato; noi cerchiamo solo di supportarlo", ha aggiunto. Per i Rockets, Kevin Durant ha chiuso con 18 punti. In classifica, i Lakers, terzi nella Western Conference, hanno un buon margine per assicurarsi un posto nei playoff.