Lakers, serata magica sotto gli occhi di Alcaraz: Doncic super, per LeBron un altro record
Sotto gli occhi di Carlos Alcaraz i Lakers di Doncic e LeBron James hanno firmato il trionfo sui Miami Heat (134-126). Già, il campione spagnolo si è regalato una serata di grande basket americano assistendo alla sfida di Nba. Soprattutto, ha potuto scambiare due parole con il miglior marcatore della stagione, Doncic, autore di una prova straordinaria da 60 punti. Non solo: Alcaraz ha ammirato da vicino le giocate di LeBron, alla sua 1611esima gara nella regular season (eguagliato il record di Robert Parish per il maggior numero di partite giocate al di fuori dei playoff nella NBA). King James ha brillantemente raggiunto questo nuovo traguardo nella sua carriera registrando una tripla doppia (19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist). Al termine del match Alcaraz, dopo averci parlato un po', ha scattato una foto con Doncic e ha concluso l'incontro con un abbraccio.
Gli altri risultati Nba
Sotto di 10 punti a poco meno di cinque minuti dalla fine in casa contro i Suns, gli Spurs hanno rimontato e vinto 101-100 grazie a un canestro sulla sirena di Victor Wembanyama. Gli Spurs sono così entrati nei playoff per la prima volta dal 2019. Intanto, i Pistons continuano la loro striscia vincente anche senza Cunningham. Jalen Duren ha segnato 24 punti e catturato 11 rimbalzi, guidando i leader della Eastern Conference alla vittoria (117-95) sui Washington Wizards. Guidano la Eastern Conference davanti ai Boston Celtics e si apprestano ad affrontare i playoff a metà aprile. Il rookie VJ Edgecombe segna 38 punti a Sacramento (massimo stagionale) e spinge Philadelphia al successo con il punteggio di 139-118. Ai Kings, al terzo ko nelle ultime cinque partite, non bastano i 30 punti del rookie Maxime Raynaud.