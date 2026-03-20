Lakers, serata magica sotto gli occhi di Alcaraz: Doncic super, per LeBron un altro record

Sotto gli occhi di Carlos Alcaraz i Lakers di Doncic e LeBron James hanno firmato il trionfo sui Miami Heat (134-126). Già, il campione spagnolo si è regalato una serata di grande basket americano assistendo alla sfida di Nba. Soprattutto, ha potuto scambiare due parole con il miglior marcatore della stagione, Doncic, autore di una prova straordinaria da 60 punti. Non solo: Alcaraz ha ammirato da vicino le giocate di LeBron, alla sua 1611esima gara nella regular season (eguagliato il record di Robert Parish per il maggior numero di partite giocate al di fuori dei playoff nella NBA). King James ha brillantemente raggiunto questo nuovo traguardo nella sua carriera registrando una tripla doppia (19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist). Al termine del match Alcaraz, dopo averci parlato un po', ha scattato una foto con Doncic e ha concluso l'incontro con un abbraccio.