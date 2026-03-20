Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lakers, serata magica sotto gli occhi di Alcaraz: Doncic super, per LeBron un altro record

Il tennista spagnolo incontra la stella dell'NBA: abbracci, selfie e risate dopo l'exploit in campo contro i Miami Heat
2 min
TagsNbaAlcaraz

Sotto gli occhi di Carlos Alcaraz i Lakers di Doncic e LeBron James hanno firmato il trionfo sui Miami Heat (134-126). Già, il campione spagnolo si è regalato una serata di grande basket americano assistendo alla sfida di Nba. Soprattutto, ha potuto scambiare due parole con il miglior marcatore della stagione, Doncic, autore di una prova straordinaria da 60 punti. Non solo: Alcaraz ha ammirato da vicino le giocate di LeBron, alla sua 1611esima gara nella regular season (eguagliato il record di Robert Parish per il maggior numero di partite giocate al di fuori dei playoff nella NBA). King James ha brillantemente raggiunto questo nuovo traguardo nella sua carriera registrando una tripla doppia (19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist). Al termine del match Alcaraz, dopo averci parlato un po', ha scattato una foto con Doncic e ha concluso l'incontro con un abbraccio.

Gli altri risultati Nba

Sotto di 10 punti a poco meno di cinque minuti dalla fine in casa contro i Suns, gli Spurs hanno rimontato e vinto 101-100 grazie a un canestro sulla sirena di Victor Wembanyama. Gli Spurs sono così entrati nei playoff per la prima volta dal 2019. Intanto, i Pistons continuano la loro striscia vincente anche senza Cunningham. Jalen Duren ha segnato 24 punti e catturato 11 rimbalzi, guidando i leader della Eastern Conference alla vittoria (117-95) sui Washington Wizards. Guidano la Eastern Conference davanti ai Boston Celtics e si apprestano ad affrontare i playoff a metà aprile. Il rookie VJ Edgecombe segna 38 punti a Sacramento (massimo stagionale) e spinge Philadelphia al successo con il punteggio di 139-118. Ai Kings, al terzo ko nelle ultime cinque partite, non bastano i 30 punti del rookie Maxime Raynaud.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Classifica NbaNews basket

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS