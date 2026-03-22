Nuovo record in Nba per LeBron James, Durant rovina la festa a Fontecchio

Nuovo record per LeBron James

Nella notte LeBron James ha infatti giocato e vinto sul campo di Orlando (104-105) l'incontro numero 1.612 da professionista. Il "King", alla sua 23ª stagione in Nba, ha così superato di una gara l'ormai ex primatista Robert Parish che si è ritirato nel 1997. A regalare ai Lakers la nona vittoria consecutiva è stata però una tripla di Luke Kennard a 0.6 secondi dalla fine.