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Nuovo record in Nba per LeBron James, Durant rovina la festa a Fontecchio

Nella gara vinta a Orlando ennesimo primato per la stella dei Lakers, mentre il campione di Houston vanifica l'acuto finale dell'azzurro di Miami: tutti i dettagli
TagsNbaLeBron Jamesfontecchio

LeBron James non finisce mai. A 41 anni la star dei Los Angeles Lakers ha realizzato un ulteriore record da aggiungere ai numerosi già collezionati nella sua incredibile carriera.

Nuovo record per LeBron James

Nella notte LeBron James ha infatti giocato e vinto sul campo di Orlando (104-105) l'incontro numero 1.612 da professionista. Il "King", alla sua 23ª stagione in Nba, ha così superato di una gara l'ormai ex primatista Robert Parish che si è ritirato nel 1997. A regalare ai Lakers la nona vittoria consecutiva è stata però una tripla di Luke Kennard a 0.6 secondi dalla fine.

 

 

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Durant vanifica l'acuto di Fontecchio

Serata da ricordare anche per Kevin Durant degli Houston Rockets, che supera Michael Jordan al 5° posto tra i realizzatori ogni epoca con i suoi 27 punti, ma è Amen Thompson a rimbalzo offensivo a dare il successo ai suoi contro i Miami Heat (123-122), cancellando il canestro del sorpasso realizzato da Simone Fontecchio (21 punti) pochi secondi prima. Oklahoma City intanto continua a vincere (132-111 a Washington) e fa 11 in fila, tenendo a distanza San Antonio che non ha problemi con Indiana (134-119).

Le gare di Nba giocate nella notte italiana

Le partite di Nba giocate nella notte italiana: Atlanta-Golden State 126-110; Utah-Philadelphia 116-126; Dallas-LA Clippers 131-138; Phoenix-Milwaukee 105-108; Houston-Miami 123-122; San Antonio-Indiana 134-119; Charlotte-Memphis 124-101; Orlando-LA Lakers 104-105; New Orleans-Cleveland 106-111; Washington-Oklahoma City 111-132.

 

 

 

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LeBron James non finisce mai. A 41 anni la star dei Los Angeles Lakers ha realizzato un ulteriore record da aggiungere ai numerosi già collezionati nella sua incredibile carriera.

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Nella notte LeBron James ha infatti giocato e vinto sul campo di Orlando (104-105) l'incontro numero 1.612 da professionista. Il "King", alla sua 23ª stagione in Nba, ha così superato di una gara l'ormai ex primatista Robert Parish che si è ritirato nel 1997. A regalare ai Lakers la nona vittoria consecutiva è stata però una tripla di Luke Kennard a 0.6 secondi dalla fine.

 

 

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