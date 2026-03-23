Nba, Denver liquida Portland con un super Jokic. I Boston Celtics cadono in casa

Nella notte di Nba cade in casa Boston . I Celtics si arrendono 102-92 ai Timberwolves, che sfruttano i 23 punti in uscita dalla panchina di Bones Hyland. Assente Anthony Edwards, buone prove per Jaden McDaniels e Ayo Dosunmu, rispettivamente a referto con 19 e 17 punti. I Celtics si fermano nonostante i 29 punti di Jaylen Brown. Denver liquida Portland tra le proprie mura 128-112. Tripla doppia per Nikola Jokic , che chiude con 22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist in 35 minuti sul parquet. Bene anche Jamal Murray con 22 punti e 7 assist.

Gli altri risultati Nba

Non bastano ai Trail Blazers i 23 punti con 14 assist di Deni Avdija per evitare il ko. New York domina Washington. I Knicks dilagano al Madison Square Garden e battono 145-113 i Wizards: 26 punti e 16 rimbalzi per Karl-Anthony Towns e 23 punti per Jalen Brunson. Phoenix regola Toronto 120-98. Devin Booker protagonista con 25 punti e 6 assist. Gli fa eco Jalen Green con 20 punti e 7 assist. Sacramento doma Brooklyn in casa 126-122. Top scorer Malik Monk con 32 punti e 6 assist. Doppie doppie per Maxime Raynaud (22 punti e 10 rimbalzi) e Precious Achiuwa (14 punti e 15 rimbalzi).