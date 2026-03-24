Nba, infortunio shock a Moses Moody: il ginocchio cede all'improvviso

L'ultima giornata di Nba è stata caratterizzata dal brutto infortunio subito da Moses Moody. La stella dei Golden State Warriors è stato lo sfortunato protagionista della sfida che la sua squadra si è aggiudicata contro i Dallas Mavericks (137-131) ai tempi supplementari. Moody si è procurato un problema al ginocchio sinistro.

L'infortunio di Moody stupisce i tifosi

Le immagini shock hanno colpito i tifosi presenti e i giocatori in campo, rimasti colpiti dalla gravità dell'infortunio. I compagni di squadra si sono immediatamente sincerati sulle sue condizioni, mentre più di un avversario si è avvicinato in panchina con le mani sul viso. Moody aveva rubato palla ad un avversario (Cooper Flagg) e si stava apprestando a schiacciare, quando mancava poco più di un minuto alla fine del tempo supplementare. Ma proprio mentre stava ultimando la corsa verso il canestro avversario e si preparava a schiacciare, il suo ginocchio sinistro ha ceduto.

Le parole del tecnico: "Situazione grave"

La stella dei Golden State, che aveva segnato 23 punti nella gara, è crollata a terra, urlando dal dolore. Le immagini eloquenti del suo ginocchio, hanno lasciato tutti senza parole. E' stato poi adagiato su una barella e portato al vicino ospedale per i controlli del caso. "Non sappiamo ancora con precisione di cosa si tratti, ma sembrava davvero grave", ha ammesso Steve Kerr, allenatore dei Warriors al termine della gara.