Notte NBA show: Boston batte OKC, brillano Nuggets, Lakers e Timberwolves

Notte ricca di spettacolo in NBA, con sfide ad alto punteggio e prestazioni individuali da copertina.I riflettori erano puntati sul big match tra Boston Celtics e Oklahoma City Thunder, vinto dai Celtics per 119-109. Protagonista assoluto Jaylen Brown, autore di 31 punti e leader della squadra nei momenti decisivi. Dall’altra parte, non è bastata la super prestazione da 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Successo sofferto per i Minnesota Timberwolves, che piegano 110-108 ai supplementari gli Houston Rockets. Fondamentali i 25 punti di Jaden McDaniels e i 24 di Julius Randle. Houston mastica amaro nonostante i 30 punti ciascuno di Kevin Durant e Alperen Sengun.