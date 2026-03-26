Notte NBA show: Boston batte OKC, brillano Nuggets, Lakers e Timberwolves
Notte ricca di spettacolo in NBA, con sfide ad alto punteggio e prestazioni individuali da copertina.I riflettori erano puntati sul big match tra Boston Celtics e Oklahoma City Thunder, vinto dai Celtics per 119-109. Protagonista assoluto Jaylen Brown, autore di 31 punti e leader della squadra nei momenti decisivi. Dall’altra parte, non è bastata la super prestazione da 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Successo sofferto per i Minnesota Timberwolves, che piegano 110-108 ai supplementari gli Houston Rockets. Fondamentali i 25 punti di Jaden McDaniels e i 24 di Julius Randle. Houston mastica amaro nonostante i 30 punti ciascuno di Kevin Durant e Alperen Sengun.
Nba, gli altri risultati
Spettacolo puro nella sfida tra Denver Nuggets e Dallas Mavericks, con Denver che si impone 142-135 grazie a una prestazione straordinaria da 53 punti di Jamal Murray. Vittoria in trasferta anche per i Los Angeles Lakers, che superano 137-130 gli Indiana Pacers. A trascinare i gialloviola è stato Luka Doncic, autore di 43 punti in una serata di altissimo livello offensivo. Negli altri incontri della notte: vittoria di misura per gli Atlanta Hawks sui Detroit Pistons (130-129), successo largo dei Philadelphia 76ers sui Chicago Bulls (157-137), mentre i Miami Heat passano sul campo dei Cleveland Cavaliers (120-103). Colpi esterni anche per San Antonio Spurs (123-98 su Memphis), Washington Wizards (133-110 su Utah) e Milwaukee Bucks (130-99 su Portland). Vittorie casalinghe invece per Golden State Warriors (109-106 su Brooklyn) e Los Angeles Clippers (119-94 su Toronto).