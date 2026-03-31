Notte NBA tra spettacolo e colpi di scena: brillano Gilgeous-Alexander e Wembanyama

Gli altri risultati nella notte

Colpo importante anche per Atlanta, che supera Boston 112-102 nonostante l’ottima prova di Jaylen Brown, vicino alla tripla doppia con 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. I Lakers vincono 120-101 contro Washington, pur senza Luka Doncic (assente per squalifica), grazie alla tripla doppia di LeBron James con 21 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Negli altri match arrivano le vittorie di Minnesota su Dallas, Cleveland su Utah, Phoenix contro Memphis.

Fuori Ivey per commenti anti-LGBTQ e affermazioni sulla religione

I Chicago Bulls hanno rescisso il contratto con la guardia Jaden Ivey, in seguito a commenti anti-LGBTQ e affermazioni sulla religione rilasciate in una serie di video sul suo account Instagram. Ivey ha criticato l'Nba per aver celebrato il Pride Month e per ciò che ha definito "ingiustizia". Si è anche chiesto perché "quando viene predicato il Vangelo, la gente lo odi". L'allenatore Billy Donovan ha affermato che i Bulls hanno dipendenti "provenienti da ogni ceto sociale" e che i commenti di Ivey non riflettono i valori dell'organizzazione. Chicago aveva acquisito Ivey da Detroit in uno scambio a tre squadre il 3 febbraio. I Bulls lo hanno fermato per il resto della stagione la scorsa settimana, dopo che era rimasto fuori dal campo dall'11 febbraio per un dolore al ginocchio sinistro