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martedì 31 marzo 2026
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Notte NBA tra spettacolo e colpi di scena: brillano Gilgeous-Alexander e Wembanyama© APS

Notte NBA tra spettacolo e colpi di scena: brillano Gilgeous-Alexander e Wembanyama

Oklahoma fatica ma vince all’overtime, Spurs trascinati dal talento francese; Atlanta sorprende Boston e Fontecchio trova spazio con Miami
2 min

Serata intensa in NBA con risultati tutt’altro che scontati e grandi prestazioni individuali. I Thunder conquistano una vittoria sofferta contro Detroit, imponendosi 114-110 dopo un tempo supplementare. Decisivo ancora una volta Shai Gilgeous-Alexander, protagonista con 47 punti in una gara complicata contro una squadra rimaneggiata ma combattiva. Continua a incantare Victor Wembanyama, che domina con 41 punti e guida San Antonio al successo per 129-114 su Chicago, confermando il suo straordinario momento di forma. Vincono anche Phoenix che supera Memphis 131-105 e Miami che batte Philadelphia 119-109, con Simone Fontecchio in campo per una manciata di minuti per tre punti messi a segno

Gli altri risultati nella notte

Colpo importante anche per Atlanta, che supera Boston 112-102 nonostante l’ottima prova di Jaylen Brown, vicino alla tripla doppia con 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. I Lakers vincono 120-101 contro Washington, pur senza Luka Doncic (assente per squalifica), grazie alla tripla doppia di LeBron James con 21 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Negli altri match arrivano le vittorie di Minnesota su Dallas, Cleveland su Utah, Phoenix contro Memphis.

Fuori Ivey per commenti anti-LGBTQ e affermazioni sulla religione

I Chicago Bulls hanno rescisso il contratto con la guardia Jaden Ivey, in seguito a commenti anti-LGBTQ e affermazioni sulla religione rilasciate in una serie di video sul suo account Instagram. Ivey ha criticato l'Nba per aver celebrato il Pride Month e per ciò che ha definito "ingiustizia". Si è anche chiesto perché "quando viene predicato il Vangelo, la gente lo odi". L'allenatore Billy Donovan ha affermato che i Bulls hanno dipendenti "provenienti da ogni ceto sociale" e che i commenti di Ivey non riflettono i valori dell'organizzazione. Chicago aveva acquisito Ivey da Detroit in uno scambio a tre squadre il 3 febbraio. I Bulls lo hanno fermato per il resto della stagione la scorsa settimana, dopo che era rimasto fuori dal campo dall'11 febbraio per un dolore al ginocchio sinistro

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