Nba, Jokic superstar: show da 40 punti, San Antonio ko. Detroit blinda il primato a Est
WASHINGTON (STATI UNITI) - I Denver Nuggets superano 136-134 dopo un overtime i San Antonio Spurs nel big match della notte Nba. Protagonista indiscusso della serata in Colorado è il solito Nikola Jokic: il fuoriclasse serbo vince la sfida a distanza con Victor Wenbanyama, mettendo a segno una doppia doppia da 40 punti, 13 assist e 8 rimbalzi. Da urlo però è anche la prestazione della stella francese della franchigia texana, autore di 34 punti e 18 rimbalzi. Tra le fila dei Nuggets, bene anche Braun (21 punti), Johnson (17), Gordon (15) e Murray (doppia doppia da 15 punti e 10 assist). Agli Spurs non bastano invece i 20 punti di Castle e i 18 a testa del duo Champagnie-Vassell.
Nba, Detroit espugna Philadelphia e blinda il primo a Est
Nelle altre gare disputate nella notte, i Detroit Pistons si impongono 116-93 a Philadelphia e si assicurano matematicamente il primo posto nella Eastern Conference, trascinati da Tobias Harris, il migliore dei suoi con 19 punti a referto. I Sixers, ko dopo due vittorie di fila, cadono nonostante i 23 punti di Maxey e i 20 di George. Infine, i Miami Heat vincono 152-136 contro i Washington Wizards, con 8 punti a referto per Simone Fontecchio.
Top scorer del match è il messicano Jaquez Jr., autore di 32 punti. Bene anche Ware (doppia doppia da 24 punti e ben 19 rimbalzi) e Wiggins (21). Quinta sconfitta consecutiva invece per i Wizards, ai quali non basta l'ottima prova di Riley (31 punti e 5 rimbalzi).