Nba, Jokic superstar: show da 40 punti, San Antonio ko. Detroit blinda il primato a Est

WASHINGTON (STATI UNITI) - I Denver Nuggets superano 136-134 dopo un overtime i San Antonio Spurs nel big match della notte Nba. Protagonista indiscusso della serata in Colorado è il solito Nikola Jokic: il fuoriclasse serbo vince la sfida a distanza con Victor Wenbanyama, mettendo a segno una doppia doppia da 40 punti, 13 assist e 8 rimbalzi. Da urlo però è anche la prestazione della stella francese della franchigia texana, autore di 34 punti e 18 rimbalzi. Tra le fila dei Nuggets, bene anche Braun (21 punti), Johnson (17), Gordon (15) e Murray (doppia doppia da 15 punti e 10 assist). Agli Spurs non bastano invece i 20 punti di Castle e i 18 a testa del duo Champagnie-Vassell.