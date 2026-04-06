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lunedì 6 aprile 2026
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Nba, il teenager Flagg affonda i Lakers. Curry non basta a Golden State© APS

Nba, il teenager Flagg affonda i Lakers. Curry non basta a Golden State

Il talentino di Dallas vince la sfida con LeBron, la stella dei Warriors rientra dal lungo stop, ma non riesce ad evitare il ko con Houston
2 min
TagsflaggCurryNba

Undici le partite di Nba giocate nella notte italiana e lotta per la postseason che resta serratissima. La copertina se la prende ancora una volta la stellina Cooper Flagg, che bissa la prestazione monstre di Orlando, con 51 punti a referto, mettendone a segno altri 45 nel successo di Dallas contro quel che resta dei Lakers, cui non basta LeBron per supplire all'assenza troppo pesante dell'infortunato Doncic: finisce 134-128 per i Mavericks.

Riecco Curry, ma vince Durant

Golden State recupera Steph Curry dopo il lungo stop e la differenza si vede: il leader dei Warriors si alza dalla panchina e si ripresenta con 28 punti, non abbastanza però per risollevare le sorti della sua squadra, perché a passare è Houston, trascinata da Durant, anche se il canestro della vittoria a 4 secondi dalla fine porta la firma del turco Sergun, per il 117-166 finale.

Oklahoma un rullo, Boston piega Toronto

Negli altri match, vittoria larghissima di Oklahoma, che asfalta Utah con il punteggio di 146-111. Festeggia anche Boston, che nell'ultimo quarto di gara prende il largo su Toronto, condannando i Raptors alla settima sconfitta di fila. Sacramento si fa travolgere dai Clippers, Charlotte trova un successo importantre su Minnesota, Orlando sbanca ancora New Orleans, dove non perde addirittura dal 2017.

Nei match un po' meno importanti in chiave qualificazione, fanno festa Phoenix, a Chicago, Brooklyn, che schianta Washington, Milwaukee che regola Memphis e Cleveland cha ha la meglio su Indiana.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

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