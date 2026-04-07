Nba, San Antonio vince ma è in allarme per il ko di Wembanyama. Nona di fila per Denver

C'è ancora una settimana a dividerci dalla fine della regular season della Nba, ancora sette giorni da vivere e tre partite che potrebbero cambiare la classifica. Ad Ovest è ancora in ballo la lotta per la prima posizione, attualmente occupata dagli Oklahoma City Thunder. Gli unici a poterla insidiare sono i San Antonio Spurs che si regalano nella notte la 60esima vittoria stagionale, a -2 dai primi della classe che hanno una gara da recuperare. Il successo per 115-102 sui Philadelphia 76ers lascia però senso di agrodolce, alla luce della contusione alle costole subita da Victor Wembanyama, costretto a lasciare il parquet a pochi istanti dalla fine del secondo quarto. Il francese mette a referto 17 punti, 5 rimbalzi e 3 stoppate, ma la scena se la prende Stephon Castle, autore di una tripla doppia con 17 punti, 13 assist e 10 rimbalzi.

Si tengono stretta la terza posizione i Denver Nuggets, capaci di rimontare uno svantaggio di 16 punti nel quarto quarto per poi battere i Portland Trail Blazers 137-132 all'overtime. La firma sulla nona vittoria consecutiva (record stagionale) la mette il solito Nikola Jokic che realizza la sua 33esima tripla doppia con 35 punti, 13 rimbalzi e 13 assist.