Durant torna da ex ma Houston passa: Suns ai play-in, notte di record e riscatti in NBA
Gli Houston Rockets di Kevin Durant hanno negato ai Phoenix Suns l'accesso diretto ai playoff, mentre nella Eastern Conference Toronto ha fatto un grande passo avanti verso la top 6 sconfiggendo Miami. L'uomo della serata non ha deluso al suo ritorno in Arizona. Nonostante l'accoglienza ostile di alcuni tifosi, Durant ha segnato 24 punti guidando Houston a una sorprendente vittoria per 119-105. Nonostante un inizio fulmineo dei Suns (sotto di 21 punti nel primo quarto), i Rockets hanno ribaltato la situazione dominando il quarto finale (38-21). Questa sconfitta condanna Phoenix al torneo di play-in.
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La sconfitta dei Suns è una manna dal cielo per Minnesota. Battendo agevolmente gli Indiana Pacers (124-104) grazie ai 24 punti di Ayo Dosunmu, i Timberwolves si sono assicurati l'accesso diretto ai playoff. Nonostante l'assenza di Anthony Edwards, Minnesota ha dominato la partita dall'inizio alla fine, costruendo un vantaggio fino a 31 punti. Nella Eastern Conference, la lotta per il sesto posto - l'ultimo valido per i playoff - sembra andare a favore di Toronto. I Raptors hanno travolto i Miami Heat con un 121-95, guidati da Scottie Barnes (25 punti). Questa vittoria porta la franchigia canadese a un passo da Philadelphia con tre partite ancora da disputare, mentre Miami si è già assicurata la presenza nel torneo di play-in. Nelle altre partite, i Boston Celtics hanno consolidato il loro secondo posto nella Eastern Conference con una vittoria (113-102) su Charlotte. Al contrario, i Los Angeles Lakers, privi di LeBron James e decimati dagli infortuni (Doncic, Reaves), sono stati travolti in casa da Oklahoma City (123-87), capolista della Western Conference