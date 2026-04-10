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LeBron trascina i Lakers, Knicks corsari a Boston: i risultati della notte di Nba© APS

LeBron trascina i Lakers, Knicks corsari a Boston: i risultati della notte di Nba

Il fenomeno James super con la squadra di Los Angeles. Fontecchio in panchina con Miami
1 min

Notte intensa in Nba con sei partite che hanno regalato spettacolo, grandi prestazioni individuali e risultati importanti per la corsa playoff. Al Chase Center, i Golden State Warriors cadono in casa 113-119 contro i Los Angeles Lakers. Protagonista assoluto LeBron James, che mette a referto una doppia doppia da 26 punti e 11 assist, guidando i gialloviola a una vittoria pesante in trasferta. Grande prestazione anche per Brandon Ingram, autore di ben 38 punti nella vittoria dei Toronto Raptors sui Miami Heatper 128-114. Serata da spettatore invece per Simone Fontecchio, rimasto in panchina per tutta la gara.

Nba, gli altri risultati

Sugli scudi anche Kevin Durant, che sfiora il trentello con 29 punti e trascina gli Houston Rockets al successo per 113-102 contro i Philadelphia 76ers. Colpo esterno dei New York Knicks, che superano 112-106 i Boston Celtics grazie alle ottime prove di Jalen Brunson (25 punti e 10 assist) e Josh Hart (26 punti). Ai Celtics non bastano i 24 punti di Jayson Tatum. Vittoria netta in trasferta per gli Indiana Pacers, che dominano i Brooklyn Nets con un convincente 123-94. Chiude il quadro il successo esterno dei Chicago Bulls, che passano 119-108 sul campo dei Washington Wizards.

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