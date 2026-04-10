LeBron trascina i Lakers, Knicks corsari a Boston: i risultati della notte di Nba

Notte intensa in Nba con sei partite che hanno regalato spettacolo, grandi prestazioni individuali e risultati importanti per la corsa playoff. Al Chase Center, i Golden State Warriors cadono in casa 113-119 contro i Los Angeles Lakers. Protagonista assoluto LeBron James, che mette a referto una doppia doppia da 26 punti e 11 assist, guidando i gialloviola a una vittoria pesante in trasferta. Grande prestazione anche per Brandon Ingram, autore di ben 38 punti nella vittoria dei Toronto Raptors sui Miami Heatper 128-114. Serata da spettatore invece per Simone Fontecchio, rimasto in panchina per tutta la gara.