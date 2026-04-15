Nba, Charlotte elimina gli Heat di Fontecchio al play-in. Festa Portland: Blazers ai playoff!
WASHINGTON (STATI UNITI) - Iniziano col botto i play-in della Nba, con due partite nella notte italiana tra martedì e mercoledì che hanno regalato emozioni e colpi di scena. Nella Eastern Conference successo nel finale degli Charlotte Hornets sui Miami Heat per 127-126 dopo un supplementare. Hornets guidati da un LaMelo Ball autore di una doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi e dai 28 punti di Miles Bridges, mentre a Miami non bastano i 28 punti di Davion Mitchell e i 27 di Andrew Wiggins, con Simone Fontecchio in campo appena 6 minuti ma senza segnare punti. Charlotte attende ora la perdente della sfida tra Philadelphia 76ers ed Orlando Magic per affrontare poi i Detroit Pistons ai playoff. Finisce qui, invece, la stagione degli Heat.
Portland torna ai playoff dopo quattro anni
Sfida vietata ai deboli di cuore quella vinta nella Western Conference dai Portland Trail Blazers sui Phoenix Suns per 114-110. Protagonista assoluto del match è Deni Avdija, autore di 41 punti, 12 assist e 7 rimbalzi per Portland, supportato dai 21 punti del veterano Jrue Holiday. A Phoenix non bastano invece i 35 punti di Jalen Green e i 22 di Devin Booker.
La franchigia dell'Oregon torna così ai playoff per la prima volta dal 2021 e affronterà ora i San Antonio Spurs, mentre Phoenix dovrà vedersela con la vincente del confronto tra Los Angeles Clippers e Golden State Warriors per proseguire la sua stagione.