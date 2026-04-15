Nba, Charlotte elimina gli Heat di Fontecchio al play-in. Festa Portland: Blazers ai playoff!

WASHINGTON (STATI UNITI) - Iniziano col botto i play-in della Nba, con due partite nella notte italiana tra martedì e mercoledì che hanno regalato emozioni e colpi di scena. Nella Eastern Conference successo nel finale degli Charlotte Hornets sui Miami Heat per 127-126 dopo un supplementare. Hornets guidati da un LaMelo Ball autore di una doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi e dai 28 punti di Miles Bridges, mentre a Miami non bastano i 28 punti di Davion Mitchell e i 27 di Andrew Wiggins, con Simone Fontecchio in campo appena 6 minuti ma senza segnare punti. Charlotte attende ora la perdente della sfida tra Philadelphia 76ers ed Orlando Magic per affrontare poi i Detroit Pistons ai playoff. Finisce qui, invece, la stagione degli Heat.