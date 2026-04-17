Nba, Golden State battono i Clippers in rimonta: decisivo Curry

Eccezionale rimonta di Golden State , che nei Play-in Nba recupera tredici punti di svantaggio nell'ultimo quarto ed elimina i Los Angels Clippers. Gli uomini di Steve Kerr si impongono 126-121 trascinati da un ottimo Steph Curry, protagonista di 35 punti e 4 assist. Da segnalare anche i 20 punti di Kristaps Porzingis e Gui Santos. Per i Clippers si tratta di un clamoroso ko, nonostante i 21 punti di Kawhi Leonard e Darius Garland, insieme ai 23 di Bennedict Mathurin.

Philadelphia ok: battuto Orlando

Philadelphia si qualifica per i playoff, sconfiggendo Orlando 109-97: nel primo turno se la vderanno con i Boston Celtics. Nonostante l'asenza di Joel Embiid, i 76ers si impongono grazie ai 31 punti e 6 assist di Tyrese Maxey. Da segnalare anche la prestazione super di VJ Edgecombe (19 punti e 11 rimbalzi), mentre Kelly Oubre e Paul George aggiungono rispettivamente 19 e 16 punti. Niente da fare per Orlando, nonostante i 34 punti di Desmond Bane.

Le prossime sfide: in palio i play off

I Magic avranno l'ultima chance per qualificarsi nel match casalingo contro gli Charlotte Hornets. La vincente di Warriors-Suns incontrerà al primo turno gli Oklahoma City Thunder, mentre chi uscirà indenne da Magic-Hornets se la vedrà con i Detroit Pistons.