Nba, Phoenix e Orlando si prendono gli ultimi posti disponibili per i playoff: Curry è fuori

Il paly-in di Nba prevedeva due ultimi incontri da dentro o fuori con in palio gli ultimi due posti per i playoff : dopo due match senza storia, sono Phoenix e Orlando a staccare il biglietto per proseguire la stagione, mentre Golden State e Charlotte anticipano le vacanze. E se per gli Hornets era comunque già stato un successo arrivare fino a questo punto, per i Warriors è il coronamento di una stagione fallimentare, cui il solo Curry, spesso infortunato, non è riuscito a porre rimedio.

Jalen Green e Paolo Banchero sugli scudi

A brillare per Phoenix e Orlando sono Jalen Green e Paolo Banchero. La guardia è micidiale al tiro, con 36 punti sui 111 rifilati a Golden State, che si ferma a 96 con uno Stephen Curry ingabbiato dalla difesa dei Suns e che non riesce a ripetere il miracolo compiuto con i Clippers. L'italoamericano , invece, si inventa una prestazione da 25 punti in una partita dominata dai lunghi di Orlando.

Suns e Magic contro le migliori

Qualificazione ai playoff ottenuta agguantando l'ottavo posto per Suns e Magic, che rischiano però di uscire direttamente di scena, attese dai confronti con le migliori di Est e Ovest. Per Orlando ci saranno infatti i Detroit Pistons, mentre a Phoenix toccherà la sfida con la dominatrice della stagione Oklahoma City.