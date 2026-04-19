Nba: partenza lanciata nei playoff per Lakers, Nuggets e Knicks

ROMA - Emozioni e spettacolo nella Nba, dove altre serie valide per il primo turno dei playoff hanno preso il via , con alcune delle stelle del più importante campionato di basket al mondo che si sono messe in luce nella notte italiana.

I Lakers battono i Rockets, out Doncic e Durant

I Los Angeles Lakers si portano subito in vantaggio contro Houston. In gara-1 i gialloviola, nonostante l'assenza per infortunio di Luka Doncic, battono i texani (107-98) sfruttando il fattore campo. LeBron James sfiora la tripla doppia con 19 punti, 8 rimbalzi e 13 assist. Luke Kennard fa le veci di Doncic e mette a referto 27 punti con il 69% al tiro. DeAndre Ayton aggiunge 19 punti e 11 rimbalzi. Rockets senza Kevin Durant e il lungodegente Fred VanVleet. Non bastano i 19 punti con 8 rimbalzi e 6 assist di Alperen Sengun per evitare il ko in California. La serie resta a Los Angeles per gara-2, in programma il 22 aprile alle ore 4.30 italiane.

Tripla doppia per Jokic e Denver supera Minnesota

Partono bene anche i Nuggets, che a Denver la spuntano (116-105) su Minnesota. Nikola Jokic va in tripla doppia e mette a referto 25 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Jamal Murray contribuisce con 30 punti e 7 assist. Sponda Timberwolves: Anthony Edwards ci prova - 22 punti e 9 rimbalzi, ma Minnesota va subito sotto nella serie. Gara-2 si giocherà sempre a Denver il 21 aprile alle ore 4.30 italiane.