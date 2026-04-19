Nba: partenza lanciata nei playoff per Lakers, Nuggets e Knicks
ROMA - Emozioni e spettacolo nella Nba, dove altre serie valide per il primo turno dei playoff hanno preso il via, con alcune delle stelle del più importante campionato di basket al mondo che si sono messe in luce nella notte italiana.
I Lakers battono i Rockets, out Doncic e Durant
I Los Angeles Lakers si portano subito in vantaggio contro Houston. In gara-1 i gialloviola, nonostante l'assenza per infortunio di Luka Doncic, battono i texani (107-98) sfruttando il fattore campo. LeBron James sfiora la tripla doppia con 19 punti, 8 rimbalzi e 13 assist. Luke Kennard fa le veci di Doncic e mette a referto 27 punti con il 69% al tiro. DeAndre Ayton aggiunge 19 punti e 11 rimbalzi. Rockets senza Kevin Durant e il lungodegente Fred VanVleet. Non bastano i 19 punti con 8 rimbalzi e 6 assist di Alperen Sengun per evitare il ko in California. La serie resta a Los Angeles per gara-2, in programma il 22 aprile alle ore 4.30 italiane.
Tripla doppia per Jokic e Denver supera Minnesota
Partono bene anche i Nuggets, che a Denver la spuntano (116-105) su Minnesota. Nikola Jokic va in tripla doppia e mette a referto 25 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Jamal Murray contribuisce con 30 punti e 7 assist. Sponda Timberwolves: Anthony Edwards ci prova - 22 punti e 9 rimbalzi, ma Minnesota va subito sotto nella serie. Gara-2 si giocherà sempre a Denver il 21 aprile alle ore 4.30 italiane.
Knicks ok: sconfitta Atlanta al Madison Square Garden
New York non sbaglia e piega Atlanta (113-102) al Madison Square Garden. Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns non tradiscono le aspettative tra i Knicks e terminano rispettivamente con 28 e 25 punti. Doppia doppia da 11 punti e 14 rimbalzi per Josh Hart. Non basta un CJ McCollum da 26 punti agli Hawks, che proveranno a sbancare il Garden in gara-2 il 21 aprile alle ore 2.00 italiane.
Playoff Nba: risultati e programma
Eastern Conference (primo turno) - Detroit Pistons-Orlando Magic 20/4 (0-0); Boston Celtics-Philadelphia 76ers 19/4 (0-0); New York Knicks-Atlanta Hawks 113-102 (1-0); Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 126-113 (1-0).
Western Conference (primo turno) - Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 19/4 (0-0); San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 20/4 (0-0); Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 116-105 (1-0); Los Angeles Lakers-Houston Rockets 107-98 (1-0).