Nba, Cleveland vola sul 2-0 con Toronto: Minnesota e Atlanta pareggiano la serie

Cleveland batte Toronto in casa e, nel primo turno dei playoff Nba si porta sul 2-0. Minnesota e Atlanta hanno strappato vittorie in trasferta contro Denver e New York, pareggiando le rispettive serie sull'1-1. I Cavaliers si impongono sui Raptors per 115-105, grazie ai 30 punti di Donovan Mitchell, ai 28 di James Herden e i 25 di Evan Mobley. Ai canadesi non basta uno Scottie Barnes da 26 punti.