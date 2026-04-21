Nba, Cleveland vola sul 2-0 con Toronto: Minnesota e Atlanta pareggiano la serie
Cleveland batte Toronto in casa e, nel primo turno dei playoff Nba si porta sul 2-0. Minnesota e Atlanta hanno strappato vittorie in trasferta contro Denver e New York, pareggiando le rispettive serie sull'1-1. I Cavaliers si impongono sui Raptors per 115-105, grazie ai 30 punti di Donovan Mitchell, ai 28 di James Herden e i 25 di Evan Mobley. Ai canadesi non basta uno Scottie Barnes da 26 punti.
Minnesota vince in rimonta
Minnesota si impone in trasferta 119-114 contro i Denver Nuggets: i Timberwolves recuperano diciannove punti di distacco e portano a casa il risultato (119-114), grazie ai 30 punti di Anthony Edwards , i 24 punti di Julius Randle e i 16 di Donte DiVincenzo. Ai Nuggets non sono bastati i 30 punti di Jamal Murray e i 24 punti (con 15 rimbalzi, 8 assist) di Nikola Jokic.
McCollum trascina Atlanta
Atlanta si impone di misura 107-106 sui Knicks grazie ad una super rimonta nell'ultimo quarto. Gli Hawks recuperano 12 punti di svantaggio. Grande protagonista McCollum, autore di 32 punti. Atlanta ospiterà le prossime due partite della serie al meglio delle sette, il 23 e il 25 aprile.