Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nba, LeBron trascina i Lakers: paura per Wembanyama

Los Angekes avanti 2-0 con i Rockets. La stella di San Antonio ko dopo una caduta: sospetta commozione cerebrale
1 min
TagsNbaLeBron JamesWembanyama

II Lakers battono 101-94 i Rockets e si portano sul 2-0 nella serie dei Playoff Nba. A trascinare Los Angeles è il solito LeBron James, autore di 28 punti. Con lui si mettono in evidenza anche Marcus Smart e Luke Kennard. Colpo esterno dei Philadelphia Sixers, che si impongono 111-97 sui Boston Celtics, portando la serie sull'1-1. Sugli scudi VJ Edgecombe. 

Portland vince a San Antonio

Colpo in trasferta anche per Portland, che a San Antonio approfitta dell'uscita nel secondo quarto di Victor Wembanyama, infortunatosi e non in grado di rientrare, e grazie ad un grande finale e ad un super Scoot Henderson piazza il colpo dell'1-1 nella serie vincendo il match 103-106.

Le condizioni di Wembanyama

La sella di San Antonio è rimasto in campo solo dodici minuti, prima di lasciare il campo a causa di una commozione cerebrale a seguito di una caduta. Il protocollo della Nba per infortuni alla testa prevede ora uno stop obbligatorio di 48 ore. La sua presenza per gara-3 (sabato 25 aprile) è in forte dubbio.

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Nba, Cleveland vola sul 2-0 con TorontoPartenza lanciata nei playoff per i Lakers

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS