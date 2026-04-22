Nba, LeBron trascina i Lakers: paura per Wembanyama
II Lakers battono 101-94 i Rockets e si portano sul 2-0 nella serie dei Playoff Nba. A trascinare Los Angeles è il solito LeBron James, autore di 28 punti. Con lui si mettono in evidenza anche Marcus Smart e Luke Kennard. Colpo esterno dei Philadelphia Sixers, che si impongono 111-97 sui Boston Celtics, portando la serie sull'1-1. Sugli scudi VJ Edgecombe.
Portland vince a San Antonio
Colpo in trasferta anche per Portland, che a San Antonio approfitta dell'uscita nel secondo quarto di Victor Wembanyama, infortunatosi e non in grado di rientrare, e grazie ad un grande finale e ad un super Scoot Henderson piazza il colpo dell'1-1 nella serie vincendo il match 103-106.
Le condizioni di Wembanyama
La sella di San Antonio è rimasto in campo solo dodici minuti, prima di lasciare il campo a causa di una commozione cerebrale a seguito di una caduta. Il protocollo della Nba per infortuni alla testa prevede ora uno stop obbligatorio di 48 ore. La sua presenza per gara-3 (sabato 25 aprile) è in forte dubbio.