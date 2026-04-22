Nba, LeBron trascina i Lakers: paura per Wembanyama

II Lakers battono 101-94 i Rockets e si portano sul 2-0 nella serie dei Playoff Nba. A trascinare Los Angeles è il solito LeBron James, autore di 28 punti. Con lui si mettono in evidenza anche Marcus Smart e Luke Kennard. Colpo esterno dei Philadelphia Sixers, che si impongono 111-97 sui Boston Celtics, portando la serie sull'1-1. Sugli scudi VJ Edgecombe.