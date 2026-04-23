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Playoff Nba: Oklahoma City allunga contro Phoenix, Detroit pareggia la serie con Orlando© APS

Playoff Nba: Oklahoma City allunga contro Phoenix, Detroit pareggia la serie con Orlando

I risultati nella notte del basket americano, giunto al finale di stagione: tutti i dettagli
2 min

Oklahoma City sfrutta al massimo il fattore campo e porta sul 2-0 la serie contro Phoenix, valida per il primo turno dei playoff di Nba. I Thunder archiviano la pratica in tre quarti per poi chiudere col punteggio finale di 120-107. Per Shai Gilgeous-Alexander sono 37 i punti alla sirena conditi da 5 rimbalzi e 9 assist. Chet Holmgren e Jalen Williams aggiungono 19 punti a testa, mentre Isaiah Hartenstein sfiora la doppia doppia con 9 punti e 10 rimbalzi. Sponda Suns, Dillon Brooks e Devin Booker ci provano con 30 e 22 punti, ma i campioni in carica non sbagliano tra le proprie mura. La serie si sposta in Arizona per gara-3 e gara-4, in programma il 25 (ore 21:30) e il 28 (3:30) aprile al Footprint Center di Phoenix.

Detroit pareggia

Detroit rimedia al passaggio a vuoto in gara-1 e pareggia la serie contro Orlando. I Pistons battono 98-83 i Magic in casa e si portano sull'1-1. Cade Cunningham c'è e chiude con 27 punti, 6 rimbalzi e 11 assist. Doppia doppia anche per Tobias Harris, che contribuisce con 16 punti e 11 rimbalzi. Paolo Banchero mette dentro 18 punti e Jalen Suggs 19, ma Orlando porta solo quattro giocatori in doppia cifra ed è costretta a soccombere alla Little Caesars Arena. Successo fondamentale per i Pistons, che avranno gara-3 (25 aprile ore 19:00) e gara-4 (28 aprile ore 02:00) a Orlando per riequilibrare il fattore campo e ritornare a Detroit per gara-5.

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