Playoff Nba, Oklahoma e Detroit mettono la freccia in gara-1: Lakers e Cleveland ko

OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) - Si aprono con i successi degli Oklahoma City Thunder sui Los Angeles Lakers ( 108-90 ) e dei Detroit Pistons sui Cleveland Cavaliers ( 111-101 ) le semifinali di Conference ai playoff Nba . Al Paycom Center , Oklahoma domina in lungo e in largo imponendosi contro i gialloviola di JJ Redick in gara-1: protagonista del match è Chet Holmgren che mette a referto una grande doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi, mentre Shai Gilgeous-Alexander e Ajay Mitchell sono autori di 18 punti a testa. L'infortunio di Luka Doncic al bicipite femorale sinistro continua però a complicare i piani in casa Lakers : LeBron James fa quel che può realizzando 27 punti, mentre Austin Reaves vive una serata decisamente da dimenticare con 8 punti e 3 canestri a segno su 16 tentativi.

Playoff Nba, Cunningham trascina Detroit: Pistons ok in gara-1 con Cleveland

Dopo aver faticato fino a gara-7 nel primo turno contro gli Orlando Magic, i Pistons aprono la semifinale nel miglior modo, interrompendo la striscia di 12 sconfitte consecutive nei playoff contro i Cavs che risaliva alle finali della Eastern Conference del 2007. Ora Detroit è in vantaggio in una serie di playoff per la prima volta dalle semifinali della Eastern Conference del 2008. Merito soprattutto di Cade Cunningham e Tobias Harris, autori rispettivamente di 23 e 20 punti. A Cleveland non basta invece il duo formato dall'ispirato Donovan Mitchell (23 punti) e James Harden (22). Proprio l'ex Houston mette a segno sette punti consecutivi che fissano il punteggio sul 93 pari a 5 minuti e 28 secondi dalla fine. Qui però sale in cattedra Jalen Duren (11 punti e 12 rimbalzi per lui) con una stoppata da urlo sullo stesso Harden, facendosi poi trovare pronto tre volte su tre a canestro, su invito di Cunningham. In casa Cavaliers pesano le tantissime palle perse, ben 19, che producono 30 punti per i Pistons.

Parte da questo dato, decisivo per le sorti del match, l'autocritica di James Harden: "Prima di tutto bisogna guardare dentro noi stessi per analizzare la partita. Anche io ho perso troppe palle. Se devo indicare un aspetto che è stato decisivo, è proprio questo". Gara-2 della serie tra Thunder e Lakers e tra Pistons e Cavaliers è in programma nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio.