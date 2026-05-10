Playoff Nba, Oklahoma show: Lakers demoliti e Thunder sul 3-0. Cleveland piega Detroit e riapre i giochi

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Oklahoma show a Los Angeles . I Thunder, campioni Nba in carica , travolgono i Lakers in gara-3 imponendosi con un roboante 131-108 e portandosi sul 3-0 nella serie , a un passo dalla finale di Western Conference . Alla ' Crypto.com Arena ' i gialloviola di coach JJ Redick restano in partita solo per un tempo (+2 all'intervallo) ma nella ripresa devono fare i conti con i Thunder , letteralmente scatenati: decisivi Ajay Mitchell , autore di una doppia doppia 24 punti e 10 assist e il solito Shai Gilgeous-Alexander che aggiunge 23 punti e 9 assist, trascinando gli ospiti che restano così imbattuti ai playoff . Ai Lakers invece, ancora privi di Luka Doncic , non bastano 19 punti e 8 assist di LeBron James . Buona la prova di Hachimura , il migliore dei suoi con 21 punti a referto. Gara-4 , ancora a Los Angeles , in programma nella notte italiana tra lunedì 11 e martedì 12 maggio.

Playoff Nba, Cleveland non si arrende: Detroit ko

Dopo le due sconfitte maturate in Michigan, i Cleveland Cavaliers vincono gara-3 della serie contro i Detroit Pistons e riaprono i giochi. La franchigia dell'Ohio, tornata sul parquet casalingo della 'Rocket Arena', ritrova il successo resistendo alla rimonta avversaria nel terzo periodo e avendo la meglio in un finale punto a punto.

Top scorer dell'incontro è Donovan Mitchell con 35 punti (e 10 rimbalzi), mentre dall'altra parte non basta la tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist di Cade Cunningham, che perde un paio di palloni pesanti negli ultimi minuti. La partita termina 116-109 per i Cavs che, con una tripla di James Harden a 59 secondi dalla sirena, piazza l'allungo decisivo. Tra due giorni - martedì 12 maggio - i Cavs cercheranno di pareggiare i conti nella serie che si trasferirà poi a Detroit per gara-5. Questa sera - domenica 10 maggio, ore 21:30 - in campo Philadelphia e New York, avanti 3-0. Ai Knicks basta un successo per volare in finale di Eastern Conference.