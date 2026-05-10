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Playoff Nba, Oklahoma show: Lakers demoliti e Thunder sul 3-0. Cleveland piega Detroit e riapre i giochi

I campioni in carica vincono anche gara-3 a Los Angeles (131-108) trascinati dal duo Mitchell-Alexander. I Cavs non si arrendono e superano i Pistons 116-109: decisiva la tripla di Harden nel finale
3 min
TagsPlayoff NbaOklahoma City ThunderCleveland Cavaliers

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Oklahoma show a Los Angeles. I Thunder, campioni Nba in carica, travolgono i Lakers in gara-3 imponendosi con un roboante 131-108 e portandosi sul 3-0 nella serie, a un passo dalla finale di Western Conference. Alla 'Crypto.com Arena' i gialloviola di coach JJ Redick restano in partita solo per un tempo (+2 all'intervallo) ma nella ripresa devono fare i conti con i Thunder, letteralmente scatenati: decisivi Ajay Mitchell, autore di una doppia doppia 24 punti e 10 assist e il solito Shai Gilgeous-Alexander che aggiunge 23 punti e 9 assist, trascinando gli ospiti che restano così imbattuti ai playoff. Ai Lakers invece, ancora privi di Luka Doncic, non bastano 19 punti e 8 assist di LeBron James. Buona la prova di Hachimura, il migliore dei suoi con 21 punti a referto. Gara-4, ancora a Los Angeles, in programma nella notte italiana tra lunedì 11 e martedì 12 maggio.

Playoff Nba, Cleveland non si arrende: Detroit ko

Dopo le due sconfitte maturate in Michigan, i Cleveland Cavaliers vincono gara-3 della serie contro i Detroit Pistons e riaprono i giochi. La franchigia dell'Ohio, tornata sul parquet casalingo della 'Rocket Arena', ritrova il successo resistendo alla rimonta avversaria nel terzo periodo e avendo la meglio in un finale punto a punto.

Top scorer dell'incontro è Donovan Mitchell con 35 punti (e 10 rimbalzi), mentre dall'altra parte non basta la tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist di Cade Cunningham, che perde un paio di palloni pesanti negli ultimi minuti. La partita termina 116-109 per i Cavs che, con una tripla di James Harden a 59 secondi dalla sirena, piazza l'allungo decisivo. Tra due giorni - martedì 12 maggio - i Cavs cercheranno di pareggiare i conti nella serie che si trasferirà poi a Detroit per gara-5. Questa sera - domenica 10 maggio, ore 21:30 - in campo Philadelphia e New York, avanti 3-0. Ai Knicks basta un successo per volare in finale di Eastern Conference.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

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