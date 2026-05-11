MINNEAPOLIS (STATI UNITI) - Clamoroso al ' Target Center ', teatro della sfida tra Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs , gara-4 della semifinale di Western Conference ai playoff Nba . La copertina della serata, stavolta in negativo , se la prende tutta l'asso dei texani, Victor Wembanyama , alla prima espulsione della sua carriera . Dopo aver strappato un rimbalzo in attacco a inizio secondo quarto, il francese classe 2004, particolarmente nervoso , rifila una clamorosa gomitata al collo di Naz Reid . Una volta esaminato il replay, i direttori di gara assegnano al giovane campione di San Antonio un fallo di categoria 'flagrant 2'. Wembanyama , una volta accomodatosi in panchina, chiede a Harrison Barnes cosa significhi e, una volta compreso che è stato espulso , prima abbandona il parquet di Minneapolis dando il cinque ai compagni di squadra e allo staff di coach Johnson , poi provoca il pubblico di casa con una serie di applausi provocatori .

Wembanyama espulso, coach Johnson lo difende: "Cose che accadono"

Ora gli occhi di addetti ai lavori e tifosi sono tutti puntati sulla giustizia sportiva: la tipologia di fallo antisportivo commessa da Wembanyama è punibile con una multa minima di 2mila dollari oltre ad essere soggetta a valutazione da parte della lega per eventuali provvedimenti disciplinari aggiuntivi. Nel frattempo, il coach degli Spurs Mitch Johnson prova a gettare acqua sul fuoco giustificando il suo fuoriclasse: "Considerando la fisicità con cui gli avversari giocano, deve proteggersi da solo e purtroppo certe cose accadono", le sue parole in conferenza stampa nel post-partita.

Minnesota pareggia la serie con San Antonio, New York show con i Sixers: è in finale a Est

Il clamoroso episodio con Wembanyama protagonista complica enormemente il piano partita degli Spurs, costretti a dover fare i conti nel primo quarto con un travolgente Anthony Edwards, autore nei primi dieci minuti di 16 dei suoi 36 punti complessivi. In doppia cifra anche lo stesso Reid, con 15 punti e 9 rimbalzi, mentre Rudy Gobert si regala la solita doppia doppia da 11+13. Finisce 114-109 per i Timbewolves che pareggiano la serie sul 2-2. Senza Wembanyama sono Dylan Harper e De'Aron Fox a provare a tenere su i texani, realizzando 24 punti a testa, quattro in più di quelli messi a referto da Stephon Castle. Prestazioni di grande livello che però non bastano a evitare il pari dei Timberwolves. Fa festa invece New York che approda alle finali della Eastern Conference per la seconda stagione consecutiva e lo fa in grande stile, chiudendo sul 4-0 la serie contro i Philadelphia 76ers. In Pennsylvania, in una 'Xfinity Mobile Arena' invasa da tifosi della 'Big Apple', è un'altra vittoria schiacciante (144-114) con una pioggia di triple (25, eguagliato il record dei playoff) a far esultare Jalen Brunson e compagni. Il 29enne realizza 22 punti, mentre Josh Hart e Karl-Anthony Towns ne aggiungono 17 a testa, con Miles McBride in grande spolvero dall'arco (7/9 con 25 punti totali). "I nostri ragazzi hanno cercato di alzare il livello, concentrandosi sui dettagli, sull'energia e sull'impegno. Questo è uno dei motivi principali per cui stiamo giocando un'ottima pallacanestro", ha spiegato coach Mike Brown che attende ora di conoscere quale sarà la prossima avversaria tra Cleveland e Detroit con i Pistons in vantaggio 2-1.