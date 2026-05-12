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martedì 12 maggio 2026
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NBA in lutto, è morto Brandon Clarke: il comunicato dei Grizzlies, aveva 29 anni© EPA

NBA in lutto, è morto Brandon Clarke: il comunicato dei Grizzlies, aveva 29 anni

La nota ufficiale sconvolge il mondo del basket americano, ancora ignote le cause: "Siamo devastati, era un compagno di squadra amato e un leader"
2 min
TagsNbaLutto

Nba sotto shock: i Memphis Grizzlies hanno annunciato la morte improvvisa a soli 29 anni di Brandon Clarke. Selezionato al draft 2019 dai Thunder e girato due settimane dopo ai Grizzlies, Clarke ha vestito sempre la maglia di Memphis nelle sue sette stagioni Nba anche se nell'annata in corso ha collezionato appena due presenze: saltata la prima parte di regular season per i postumi di un infortunio al ginocchio, a dicembre ha accusato un problema al polpaccio e non è più sceso in campo. 

È morto Brandon Clarke: "Siamo devastati"

Ancora ignote le cause del decesso. Questo il comunicato ufficiale del club: "Abbiamo il cuore spezzato per la tragica perdita di Brandon Clarke. Brandon era un compagno di squadra eccezionale e una persona ancora migliore il cui impatto sull'organizzazione e sulla comunità di Memphis non sarà dimenticato. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”. Anche la Nba ha pubblicato un comunicato ufficiale: "Siamo devastati dalla notizia della scomparsa di Brandon Clarke. In quanto membro di lungo corso dei Memphis Grizzlies, Brandon era un compagno di squadra amato e un leader che giocava con enorme passione e grinta. I nostri pensieri e affetto vanno alla famiglia, agli amici e all’organizzazione dei Grizzlies".

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