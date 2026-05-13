Wembanyama devastante in gara-5: San Antonio travolge Minnesota, finale di Western Conference a un passo

SAN ANTONIO (STATI UNITI) - Aveva gli occhi del mondo addosso dopo la prima espulsione in carriera, arrivata a Minneapolis in gara-4, e Victor Wembanyama non ha deluso le aspettative: reduce dalla gomitata rifilata a Naz Reid, l'asso francese si è riscattato nel modo migliore possibile andando a referto con una clamorosa doppia doppia da 27 punti e 17 rimbalzi, alla quale ha aggiunto anche 5 assist e 3 stoppate. Una prestazione monstre che ha permesso a San Antonio di travolgere per 126-97 Minnesota e di portarsi sul 3-2 nella serie valida per la semifinale di Conference. "Mi sentivo bene. Ovviamente, è normale essere emozionati e avere un po' di ansia. Quindi, l'emozione non è una cosa anormale a questo punto dei playoff", ha spiegato in conferenza stampa il francese che, a soli 22 anni, diventa il terzo giocatore più giovane della storia Nba ad aver messo a referto almeno 25 punti, 15 rimbalzi e 5 assist in una partita di playoff.