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mercoledì 13 maggio 2026
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Wembanyama devastante in gara-5: San Antonio travolge Minnesota, finale di Western Conference a un passo

Reduce dall'espulsione shock a Minneapolis, il francese si riscatta con una sontuosa doppia doppia da 27 punti e 17 rimbalzi: Timberwolves asfaltati 126-97, Spurs avanti 3-2
3 min
TagsNbaWembanyama

SAN ANTONIO (STATI UNITI) - Aveva gli occhi del mondo addosso dopo la prima espulsione in carriera, arrivata a Minneapolis in gara-4, e Victor Wembanyama non ha deluso le aspettative: reduce dalla gomitata rifilata a Naz Reid, l'asso francese si è riscattato nel modo migliore possibile andando a referto con una clamorosa doppia doppia da 27 punti e 17 rimbalzi, alla quale ha aggiunto anche 5 assist e 3 stoppate. Una prestazione monstre che ha permesso a San Antonio di travolgere per 126-97 Minnesota e di portarsi sul 3-2 nella serie valida per la semifinale di Conference. "Mi sentivo bene. Ovviamente, è normale essere emozionati e avere un po' di ansia. Quindi, l'emozione non è una cosa anormale a questo punto dei playoff", ha spiegato in conferenza stampa il francese che, a soli 22 anni, diventa il terzo giocatore più giovane della storia Nba ad aver messo a referto almeno 25 punti, 15 rimbalzi e 5 assist in una partita di playoff.

San Antonio show, ai Timberwolves non basta il solito Edwards

Al 'Frost Bank Center' di San Antonio, i Timberwolves aprono il terzo quarto con un parziale di 14-2, equilbrando le sorti del match sul 61 pari dopo essere stati sotto anche di 18 punti nel primo tempo. Da quel momento in poi però si scatenano i texani che riescono nell'impresa di tenere sotto quota 100 punti un'avversaria per la quinta volta in dieci partite di questi playoff. Oltre a Wembanyama, spiccano le ottime performance di Keldon Johnson, autore di 21 punti, De'Aaron Fox (18) e Stephon Castle (17). Ai Timberwolves non basta invece il solito Anthony Edwards, che, dopo aver segnato 8 punti nel primo tempo, chiude a quota 20, a +3 sui compagni Julius Randle (anche 10 rimbalzi per l'ex Knicks e Lakers) e Jaden McDaniels.

Ora, tra le mura amiche del 'Target Center' di Minneapolis, i T'Wolves - match in programma nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio - dovranno cancellare il primo match point a disposizione degli Spurs per portare la serie a gara-7.

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