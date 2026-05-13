Altro lutto nel mondo Nba: è morto Jason Collins, aveva 47 anni

NEW YORK (STATI UNITI) - Altro lutto nel mondo Nba . Dopo la tragica morte di Brandon Clarke , il basket statunitense piange anche la scomparsa dell'ex cestista professionista Jason Collins , il primo atleta maschile ancora in attività in uno dei principali sport professionistici americani a dichiararsi gay . Aveva 47 anni. Collins è morto dopo una " coraggiosa lotta contro il glioblastoma ", una forma aggressiva di tumore al cervello , ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato condiviso dalla Lega . Un anno fa, l'ex - tra le altre - Celtics e Nets , aveva annunciato di aver ricevuto la diagnosi del cancro e di essere sottoposto a cure per cercare di fermare la diffusione della malattia .

Addio a Jason Collins, l'omaggio di Adam Silver: "Ha reso l'Nba più inclusiva"

"L'impatto e l'influenza di Jason Collins sono andati ben oltre il basket, poiché ha contribuito a rendere la Nba, la Wnba e l'intera comunità sportiva più inclusive e accoglienti per le future generazioni", ha dichiarato il commissario Nba Adam Silver. "Jason - aggiunge il numero uno della Lega - sarà ricordato non solo per aver abbattuto barriere, ma anche per la gentilezza e l'umanità che hanno definito la sua vita e toccato così tante persone".