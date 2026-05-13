Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 13 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Altro lutto nel mondo Nba: è morto Jason Collins, aveva 47 anni© APS

Altro lutto nel mondo Nba: è morto Jason Collins, aveva 47 anni

Dopo la straziante scomparsa di Clarke, addio anche all'ex centro di Nets e Celtics: fu il primo giocatore della Lega a fare coming out. Era malato da tempo
2 min
TagsNbaCollins

NEW YORK (STATI UNITI) - Altro lutto nel mondo Nba. Dopo la tragica morte di Brandon Clarke, il basket statunitense piange anche la scomparsa dell'ex cestista professionista Jason Collins, il primo atleta maschile ancora in attività in uno dei principali sport professionistici americani a dichiararsi gay. Aveva 47 anni. Collins è morto dopo una "coraggiosa lotta contro il glioblastoma", una forma aggressiva di tumore al cervello, ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato condiviso dalla Lega. Un anno fa, l'ex - tra le altre - Celtics e Nets, aveva annunciato di aver ricevuto la diagnosi del cancro e di essere sottoposto a cure per cercare di fermare la diffusione della malattia.

Addio a Jason Collins, l'omaggio di Adam Silver: "Ha reso l'Nba più inclusiva"

"L'impatto e l'influenza di Jason Collins sono andati ben oltre il basket, poiché ha contribuito a rendere la Nba, la Wnba e l'intera comunità sportiva più inclusive e accoglienti per le future generazioni", ha dichiarato il commissario Nba Adam Silver. "Jason - aggiunge il numero uno della Lega - sarà ricordato non solo per aver abbattuto barriere, ma anche per la gentilezza e l'umanità che hanno definito la sua vita e toccato così tante persone".

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Nba, è morto Brandon ClarkeLeBron James, il futuro è un rebus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS