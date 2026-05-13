Febbre da Spurs, le suore tifose Nba con l'ultima cena alle spalle: la foto più divertente che vedrete oggi

Dall'ultima cena a Wembanyama, febbre da Spurs in convento

È tempo di playoff in NBA e le sfide valide per le finali di Est e Ovest sono in pieno svolgimento. Una delle serie più combattute è quella tra Spurs e Timberwolves, che nella notte italiana ha visto portarsi avanti San Antonio su Minnesota per 3-2, forse oltre che per lo scatenato Wembanyama, anche per qualche aiuto 'celeste'. La foto del giorno ritrare le suore di un convento del Texas incollate davanti ad un maxischermo di ultima generazione, con sullo sfondo un quadro che ritrae l'Ultima Cena. Alcune delle sorelle, sopra gli abiti monacali, indossano le canotte dei campioni di ieri e di oggi degli Spurs, da Ginobili a Parker, passando per Duncan. Non è dato sapere se abbiano addirittura pregato per la vittoria di San Antonio, ma di certo hanno fatto un gran tifo.