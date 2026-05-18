Nba, Cleveland batte i Pistons e vola alle finali Est

Cleveland batte i Pistons e raggiunge la finale di Eastern Conference. I Cavaliers si impongono 125-94 in una gara sette senza storia. Cleveland approfitta della scarsa precisione al tiro dei Pistons nel primo quarto, arrivando all'intervallo sul 64-47 (sfruttando un parziale di 24-9 nel secondo quarto). Nella ripresa il copione non cambia: i Cavaliers chiudono con il 50,6% di precisione al tiro, contro il 35,3% dei Pistons. In finale la sfida sarà con i New York Knicks.

La delusione di Cunningham

"Volevamo vincere davanti ai nostri tifosi e invece abbiamo giocato una pessima partita", ha detto Cade Cunningham, autore di 13 punti, 16 in meno rispetto alla sua media nei playoff. Daniss Jenkins realizza 17 punti, mentre Duncan Robinson ne aggiunge altri 13. Non basta contro una Cleveland che manda ben quattro giocatori sopra quota 20.

La gioia di Mitchell

"Anche l'anno scorso, quando abbiamo perso contro Indiana, avevamo come obiettivo quello di arrivare alle finali Nba", ha detto Mitchell, autore di 26 punti, arrivato alla sua prima finale di Conference in carriera. "Siamo solo un passo più vicini. Come squadra, possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma allo stesso tempo, possiamo farlo solo per circa 12 ore, per poi tornare subito al lavoro".