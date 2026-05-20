Incredibile rimonta dei New York Knicks: super Brunson, Cleveland ko in gara 1

NEW YORK (Stati Uniti) - È entrata nel vivo la stagione dei playoff Nba: i New York Knicks conquistano gara 1 delle finali della Eastern Conference battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 al supplementare dopo una clamorosa rimonta da -22 (a 8 minuti dalla fine del quarto quarto) al Madison Square Garden. Decisivo uno straordinario Jalen Brunson, autore di 38 punti e leader della riscossa newyorkese nel secondo tempo. Fondamentale anche il contributo di Mikal Bridges con 19 punti e Karl-Anthony Towns, che chiude con 13.