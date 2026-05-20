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Incredibile rimonta dei New York Knicks: super Brunson, Cleveland ko in gara 1© EPA

Incredibile rimonta dei New York Knicks: super Brunson, Cleveland ko in gara 1

Al Madison Square Garden i padroni di casa recuperano 22 punti e si impongono all'overtime nella prima partita della finale a Est
2 min
TagsNbaknickscavaliers

NEW YORK (Stati Uniti) - È entrata nel vivo la stagione dei playoff Nba: i New York Knicks conquistano gara 1 delle finali della Eastern Conference battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 al supplementare dopo una clamorosa rimonta da -22 (a 8 minuti dalla fine del quarto quarto) al Madison Square Garden. Decisivo uno straordinario Jalen Brunson, autore di 38 punti e leader della riscossa newyorkese nel secondo tempo. Fondamentale anche il contributo di Mikal Bridges con 19 punti e Karl-Anthony Towns, che chiude con 13.

 

 

Mitchell il migliore dei Cavaliers

Cleveland aveva dominato per lunghi tratti del match grazie ai 29 punti di Donovan Mitchell, miglior realizzatore dei suoi. A supportarlo Evan Mobley con 15 punti e James Harden con 15, con solamente il 31% dal campo, ma il crollo offensivo nell'ultimo quarto (32-18 il parziale per i padroni di casa) ha permesso ai Knicks di completare all'overtime (14-3 il parziale per New York) una delle rimonte più spettacolari di questi playoff. Con questo successo New York si porta sull'1-0 nella serie. Appuntamento a gara 2 il 22 maggio alle 2 di notte, ora italiana.

 

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