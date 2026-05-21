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Nba, Oklahoma batte San Antonio e pareggia: 1-1 nella finale della Western Conference

Shai Gilgeous-Alexander trascina i Thunders al successo. Agli Spurs non bastano i 21 punti di Wembanyama
2 min
TagsNba

Oklahoma batte San Antonio 122-113, porta a casa gara due delle finali di Western Conference e pareggia la serie, portando il parziale sull'1-1. I Thunders si sono imposti al termine di una gara spettacolare ed equilibrata, sfruttando l'ottima prestazione di Shai Gilgeous-Alexander. 

Gilgeous Alexander trascina i Thunders

La stella di Oklhaoma ha chiuso la sfida totalizzando 30 punti e 9 assist. Da segnalare anche la prova di Alex Caruso, autore di 17 punti partendo dalla panchina. In doppia cifra anche Chet Holmgren (13 punti), Jared McCain e Cason Wallace (12 a testa). Buona anche la prova di Ajay Mitchell e Isaiah Hartenstein (10 con 13 rimbalzi). "Abbiamo dato il massimo stasera. Sapendo cosa avrebbe significato una sconfitta, abbiamo messo tutta la nostra energia fin dall'inizio", ha detto Gilgeous-Alexander.

Quando si giocherà gara 3?

Niente da fare per gli Spurs, nonostante i 21 punti realizzati da Wembanyama. Che ha messo a referto anche 17 rimbalzi, 6 assist e 4 stoppate. Per San Antonio anche i 25 punti di Stephon Castle e i 22 punti di Devin Vassell. Gara tre si disputerà domani a San Antonio.

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