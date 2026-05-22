Nba, i Knicks battono i Cavaliers e si portano sul 2-0: Finals ad un passo

I New York Knicks bissano il successo nelle finali Nba di Conference Est e si portano sul 2-0 contro i Cavaliers . Dopo la grande vittoria in rimonta nei supplementari in gara 1 , è arrivato anche il successo nella seconda sfida, conclusa con il punteggio di 109-93. I Knicks diventano quindi i favoriti per la qualificazione alle finali del campionato di basket . L'ultima volta accadde nel 1999 : per ritrovare l'ultimo titolo vinto bisogna invece tornare indietro di oltre 50 anni.

Brunson e Hart sugli scudi

New York conferma l'ottimo stato di salute: non perdono una partita da quando erano sotto 2-1 nel primo turno contro Atlanta, e hanno vinto nove gare consecutive nei playoff. Da segnalare i 19 punti e i 4 assist di Jalen Brunson, ma soprattutto la prova di Josh Hart, autore di 26 punti, il suo massimo in carriera nei play-off, con un 5/11 da tre punti.

Allen lancia la sfida

I Cavaliers giocheranno le prossime due partite in casa, sabato e lunedì, in Ohio, dove cercheranno di ribaltare uno svantaggio di 2-0, come hanno fatto nel turno precedente contro i Detroit Pistons. "Siamo sempre stati con le spalle al muro - ha dichiarato Jarrett Allen, autore di 13 punti e 10 rimbalzi - Ci piace che tutti siano in ansia per come andr làa prossima partita.Siamo pronti per Gara 3".