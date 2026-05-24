New York a un passo dalle Nba Finals: altra vittoria su Cleveland e 3-0 nella serie

CLEVELAND (STATI UNITI) - Dieci vittorie di fila ai playoff e Nba Finals a un passo. I New York Knicks travolgono per la terza volta in pochi giorni i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 121-108 , portandosi sul 3-0 nella serie delle finali di Eastern Conference , a un solo successo dall'atto conclusivo della stagione. Potrebbe essere decisiva la sfida in programma nella notte italiana tra lunedì 25 e martedì 26, quando i ragazzi di coach Mike Brown scenderanno nuovamente sul parquet della ' Rocket Arena '. Per i Knicks si tratterebbe della prima volta alle Nba Finals dal 1999 , quando si arresero a San Antonio dopo cinque gare. Un confronto che potrebbe ripetersi a distanza di 27 anni essendo gli Spurs avanti per 2-1 nella serie a Ovest contro gli Oklahoma City Thunder .

Brunson trascina New York, ai Cavs non bastano Mobley e Mitchell

Match della 'Rocket Arena' dominato in lungo e in largo da Jalen Brunson, protagonista della serata in Ohio: il capitano di New York sale in cattedra e mette a segno 30 punti con un 10/19 al tiro. Serata positiva anche per Mikal Bridges (22 punti a referto) e OG Anunoby che chiude il match con 21 punti. Prestazione di livello anche per Landy Shamet con 14 punti e quattro triple messe a segno in uscita dalla panchina. A Cleveland non bastano invece i 24 punti messi a segno da Evan Mobley e i 23 di Donovan Mitchell che incappa però in una serata storta al tiro.

Coach Brown in estasi: "Abbiamo fatto un buon lavoro"

"I ragazzi erano concentrati e questo si è visto fin dai primi minuti", le parole di Mike Brown, coach della franchigia della 'Big Apple'. "Penso che per tutta la partita abbiamo fatto un buon lavoro cercando di giocare veloce. Abbiamo fatto un lavoro ancora migliore nel secondo tempo, cercando di difendere senza commettere falli". Stanotte - tra domenica 24 e lunedì 25 maggio - tornano in campo Spurs e Thunder per gara-4: i campioni in carica avranno la possibilità di portarsi avanti 3-1 nella serie. Poi, toccherà nuovamente a Knicks e Cavaliers, con questi ultimi che dovranno giocarsi il tutto per tutto per evitare un 4-0 e l'eliminazione alle finali di Conference.