Playoff Nba, Wembanyama sale in cattedra e trascina San Antonio: 2-2 nella serie con Oklahoma

SAN ANTONIO (STATI UNITI) - Victor Wembanyama va a referto con 33 punti e trascina, ancora una volta, i San Antonio Spurs alla vittoria sugli Oklahoma City Thunder battuti con un roboante 103-82 , riportando così l'equilibrio nelle finali di Western Conference di Nba ora sul 2-2 . Il 22enne fuoriclasse francese, sul parquet per 31 minuti per poter recuperare al meglio in vista di una serie che si preannuncia lunga , è andato a bersaglio con un 11/22 da due e 3/7 da tre più 8 rimbalzi e 5 assist. Bene anche De'Aaron Fox con una doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi (5 gli assist) mentre sono 13 a testa i punti siglati dal duo Stephon Castle-Devin Vassell .

Festa Spurs, rammarico Thunder

"Non volevamo assolutamente arrivare alla sfida in casa loro sotto per 3-1 - le parole di Vassell -. Sapevamo di dover reagire ed è quello che abbiamo fatto. Non dovevamo concentrarci solo sull'attacco, ma anche sulla fase difensiva. Siamo riusciti ad aggiustarci a livello difensivo". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Wembanyama: "Credo che, per come siamo, dobbiamo iniziare le partite in questo modo". Serata storta, invece, per i Thunder che chiudono con un 33% al tiro e 18% da tre, numeri che riflettono anche la gara dell'Mvp Shai Gilgeous-Alexander, in campo poco più di 31 minuti con 19 punti messi a segno e un 6/15 al tiro. "Sono due partite di fila che partono all'attacco - il commento del canadese -. Nell'ultima partita siamo riusciti a correggere il tiro, mentre stasera non ci siamo riusciti". Ai campioni in carica non bastano i 12 punti di Hartenstein, gli 11 di Joe e 10 a testa di Holmgren e Williams.

Playoff Nba, il programma delle finali di Conference

Il quinto incontro tra Spurs e Thunder (al meglio dei sette incontri) è in programma a Oklahoma City nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, prima di tornare a San Antonio per gara-6 (29 maggio). Oklahoma, che sogna di bissare il trionfo dell'anno scorso, è rimasta imbattuta nei playoff dopo cinque partite in questa stagione, ma la granitica difesa dei texani di coach Johnson ha messo fine alla serie. Stanotte invece è in programma gara-4 tra i New York Knicks e i Cleveland Cavaliers, con i primi che avranno la possibilità di chiudere la serie e conquistare l'accesso alle Finals che manca dal 1999.