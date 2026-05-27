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Playoff Nba, Oklahoma vince gara-5 e sorpassa San Antonio: è a un passo dalle Finals© EPA

Playoff Nba, Oklahoma vince gara-5 e sorpassa San Antonio: è a un passo dalle Finals

I detentori del titolo si portano sul 3-2 e ora hanno due match point per andarsi a giocare l'anello con i New York Knicks
1 min
TagsNbaBasket

Gli Oklahoma City Thunder, detentoridel titolo, si portano in vantaggio su San Antonio dopo la vittoria in gara-5 e proseguono la corsa verso le finali di Western Conference dei playoff di Nba. Il successo è arrivato per 127-114: nel tabellino spiccano le prestazioni di Gilgeous-Alexander (32), Caruso (22), McCain (20). Meno brillante del solito la gara di Victor Wembayama tra gli Spurs (20 punti). Oklahoma, così, si è guadagnata il primo dei due match point per andarsi a giocare l'anello con i New York Knicks. San Antonio invece si trova spalle al muro e dovrà salvare il primo match point in casa in gara-6, in programma venerdì 29 maggio ore 2.30. In caso di successo dei texani si deciderà tutto in gara-7, che si giocherà sul parquet dei Thunder il 31 maggio alle 2.00.

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