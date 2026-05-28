Scandalo NBA: "Un giocatore mi ha offerto 13 milioni di euro per la mia verginità"

Una proposta milionaria, arrivata da una presunta star dell’ NBA , e un rifiuto che ha immediatamente fatto il giro dei social. Sophie Rain, influencer e creator statunitense tra i volti più noti della piattaforma OnlyFans , ha raccontato di aver ricevuto un’offerta da 15 milioni di dollari in cambio della sua verginità . Una cifra vicina ai 13 milioni di euro che, secondo quanto dichiarato dalla stessa modella, sarebbe stata avanzata in modo diretto da un giocatore professionista di basket. La rivelazione è arrivata durante una diretta Instagram, mentre la ventunenne rispondeva alle domande dei follower. "Se ti do 15 milioni di dollari, mi la sci togliere la tua verginità?", sarebbe stata la proposta ricevuta. Sophie Rain ha poi confermato il racconto anche ai media americani, spiegando di aver rifiutato senza esitazioni per non oltrepassare i propri limiti personali e morali. La creator, che negli ultimi mesi è diventata uno dei personaggi più discussi del web, ha scelto di non rivelare l’identità dell’atleta coinvolto . "Non voglio rovinare la carriera di nessuno", ha spiegato, aggiungendo che dopo il rifiuto i contatti si sarebbero interrotti.

Il successo su OnlyFans e la scelta controcorrente

La popolarità di Sophie Rain è cresciuta rapidamente grazie ai numeri registrati su OnlyFans. Secondo le indiscrezioni circolate negli Stati Uniti, la modella avrebbe guadagnato oltre 71 milioni di euro attraverso la piattaforma, diventando una delle creator più remunerate al mondo. A colpire, però, è soprattutto il contrasto tra la sua attività online e l’immagine personale che continua a rivendicare pubblicamente. In diverse interviste, infatti, Rain ha dichiarato di essere ancora vergine e di voler mantenere una linea precisa nei contenuti pubblicati. "Non posto materiale estremo, ma foto in bikini e contenuti sensuali", ha spiegato alla rivista GQ. Una posizione che ha inevitabilmente acceso il dibattito sui social, dividendo opinione pubblica e follower tra chi la sostiene e chi invece mette in discussione la coerenza del messaggio.

"Non vergognatevi di essere vergini"

Nel racconto della Rain c’è anche una componente personale e valoriale che lei stessa rivendica con forza. Sophie ha più volte spiegato di voler utilizzare la propria notorietà per trasmettere un messaggio alle ragazze più giovani. "Non vergognatevi di essere vergini", ha dichiarato. "Si può avere successo, sentirsi sicure di sé ed essere considerate attraenti senza rinunciare alla propria privacy". La giovane influencer ha inoltre criticato il diverso giudizio riservato agli uomini e alle donne quando si parla di denaro e successo. "È curioso che gli sportivi possano guadagnare decine di milioni senza essere criticati, mentre una donna che costruisce un business online venga subito giudicata", ha osservato.