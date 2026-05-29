Finali Nba, San Antonio travolge Oklahoma e porta la serie a gara 7

Wembanyama trascina gli Spurs

Ancora una volta il protagonista assoluto è stato Victor Wembanyama. Il talento francese ha guidato San Antonio con una prestazione da 28 punti, 10 rimbalzi e 2 assist, confermandosi il leader di una squadra giovane e sorprendente, composta da molti giocatori alla loro prima esperienza nei playoff NBA. Dopo la sconfitta subita in gara 5 e con l'eliminazione a un passo, gli Spurs hanno reagito con carattere, dominando i campioni in carica dei Thunder e rimandando ogni verdetto alla decisiva gara 7. In palio c'è l'accesso alle Finals NBA, dove ad attendere la vincente ci sono già i New York Knicks. La pressione ora si sposta tutta su Oklahoma City, chiamata a difendere il proprio status di favorita e le ambizioni di confermarsi al vertice della lega. L'ultimo atto della serie promette spettacolo e tensione: una sola partita separa una delle due squadre dalla finale che scatterà il prossimo 3 giugno.