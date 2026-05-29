Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 29 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Finali Nba, San Antonio travolge Oklahoma e porta la serie a gara 7© APS

Finali Nba, San Antonio travolge Oklahoma e porta la serie a gara 7

Gli Spurs reagiscono dopo il ko di gara 5 e dominano i Thunder 118-91. Decisiva la prova di Wembanyama, autore di 28 punti
1 min
TagsNba

San Antonio non è ancora pronta a salutare il sogno Finals. Gli Spurs hanno risposto nel momento più difficile della loro stagione, superando nettamente Oklahoma City per 118-91 in gara 6 delle finali della Western Conference e riportando la serie in perfetta parità sul 3-3.

Wembanyama trascina gli Spurs

Ancora una volta il protagonista assoluto è stato Victor Wembanyama. Il talento francese ha guidato San Antonio con una prestazione da 28 punti, 10 rimbalzi e 2 assist, confermandosi il leader di una squadra giovane e sorprendente, composta da molti giocatori alla loro prima esperienza nei playoff NBA. Dopo la sconfitta subita in gara 5 e con l'eliminazione a un passo, gli Spurs hanno reagito con carattere, dominando i campioni in carica dei Thunder e rimandando ogni verdetto alla decisiva gara 7. In palio c'è l'accesso alle Finals NBA, dove ad attendere la vincente ci sono già i New York Knicks. La pressione ora si sposta tutta su Oklahoma City, chiamata a difendere il proprio status di favorita e le ambizioni di confermarsi al vertice della lega. L'ultimo atto della serie promette spettacolo e tensione: una sola partita separa una delle due squadre dalla finale che scatterà il prossimo 3 giugno.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Scandalo NBAPlayoff Nba, Oklahoma vince gara-5

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS