Nba, Oklahoma City perde Jalen Williams per gara 7: emergenza Thunder contro San Antonio
Oklahoma City dovrà affrontare la partita più importante della stagione senza uno dei suoi uomini chiave. In vista di gara 7 delle finali di Conference contro San Antonio, in programma nella notte italiana, i Thunder saranno ancora privi di Jalen Williams, fermato dai problemi fisici che ne hanno pesantemente condizionato il finale di stagione. Il talento classe 2001 continua infatti a fare i conti con un infortunio al bicipite femorale destro, che gli ha impedito di essere protagonista in questi playoff Nba. Dopo aver saltato tre partite consecutive in seguito al problema accusato in gara 2, Williams era rientrato nella sfida precedente, ma il suo recupero si è rivelato più complicato del previsto e lo staff medico ha preferito non rischiare in vista dell'ultima e decisiva sfida della serie.
Shai chiamato agli straordinari
L'assenza di "J-Dub" rappresenta un duro colpo per Oklahoma City, che perde il suo secondo riferimento offensivo proprio nel momento più delicato dell'anno. Toccherà quindi all'MVP della stagione, Shai Gilgeous-Alexander, caricarsi ancora di più il peso dell'attacco sulle spalle e guidare i campioni in carica verso la qualificazione. Per compensare la mancanza di Williams, i Thunder avranno bisogno anche del contributo delle guardie Alex Caruso e Jared McCain, giocatori che hanno avuto un ruolo importante nel corso della serie contro gli Spurs e che saranno chiamati a dare energia, punti e solidità nei momenti chiave del match. La sfida contro San Antonio mette in palio l'accesso alle Finals Nba e si preannuncia equilibrata e ad altissima tensione. I Thunder dovranno cercare di superare l'emergenza infortuni affidandosi al talento di Gilgeous-Alexander e alla profondità del roster, mentre gli Spurs proveranno a sfruttare l'assenza di Williams per completare l'impresa e conquistare la finale.