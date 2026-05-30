Nba, Oklahoma City perde Jalen Williams per gara 7: emergenza Thunder contro San Antonio

Oklahoma City dovrà affrontare la partita più importante della stagione senza uno dei suoi uomini chiave. In vista di gara 7 delle finali di Conference contro San Antonio, in programma nella notte italiana, i Thunder saranno ancora privi di Jalen Williams, fermato dai problemi fisici che ne hanno pesantemente condizionato il finale di stagione. Il talento classe 2001 continua infatti a fare i conti con un infortunio al bicipite femorale destro, che gli ha impedito di essere protagonista in questi playoff Nba . Dopo aver saltato tre partite consecutive in seguito al problema accusato in gara 2 , Williams era rientrato nella sfida precedente, ma il suo recupero si è rivelato più complicato del previsto e lo staff medico ha preferito non rischiare in vista dell'ultima e decisiva sfida della serie.

Shai chiamato agli straordinari

L'assenza di "J-Dub" rappresenta un duro colpo per Oklahoma City, che perde il suo secondo riferimento offensivo proprio nel momento più delicato dell'anno. Toccherà quindi all'MVP della stagione, Shai Gilgeous-Alexander, caricarsi ancora di più il peso dell'attacco sulle spalle e guidare i campioni in carica verso la qualificazione. Per compensare la mancanza di Williams, i Thunder avranno bisogno anche del contributo delle guardie Alex Caruso e Jared McCain, giocatori che hanno avuto un ruolo importante nel corso della serie contro gli Spurs e che saranno chiamati a dare energia, punti e solidità nei momenti chiave del match. La sfida contro San Antonio mette in palio l'accesso alle Finals Nba e si preannuncia equilibrata e ad altissima tensione. I Thunder dovranno cercare di superare l'emergenza infortuni affidandosi al talento di Gilgeous-Alexander e alla profondità del roster, mentre gli Spurs proveranno a sfruttare l'assenza di Williams per completare l'impresa e conquistare la finale.