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martedì 2 giugno 2026
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Nba Finals 2026, Spurs contro Knicks. Il calendario: date, orari e tv delle gare 

Da una parte Jalen Brunson, dall’altra Victor Wembanyama: le due star si contendono l'anello
3 min
TagsNba

Ventisette anni dopo, la Nba torna a proporre lo stesso affascinante duello nelle Finals: New York Knicks contro San Antonio Spurs. Come nel 1999. È un replay moderno di quella storica sfida, rivissuto però con nuovi protagonisti e dinamiche completamente diverse.

Nella Grande Mela si vive l’ebbrezza di un sogno che sembrava impossibile, mentre in Texas si cerca di far risorgere la cultura vincente dell’era Popovich. Al centro della scena ci sono due superstar: Jalen Brunson, il cuore pulsante di New York, contro Victor Wembanyama, il fenomeno che guida San Antonio. Da una parte una franchigia abituata a soffrire nonostante il suo immenso fascino, dall’altra una squadra che ha saltato i playoff per anni e, una volta tornata in fondo dopo 12 anni, ha deciso di mirare direttamente al titolo.

Nba Finals in tv 

Le Finals 2026 andranno in scena tra la notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno e la notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno (orari italiani). Non ci sarà la diretta su Sky Sport (solo differite), mentre Amazon Prime Video detiene l’esclusiva della trasmissione in streaming live. 

Il calendario completo 

Giovedì 4 giugno Gara-1 
Ore 2:30 San Antonio Spurs-New York Knicks 

Sabato 6 giugno Gara-2
Ore 2:30 San Antonio Spurs-New York Knicks  

Martedì 9 giugno Gara-3
Ore 2:30 New York Knicks-San Antonio Spurs 

Giovedì 11 giugno Gara-4 
Ore 2:30 New York Knicks-San Antonio Spurs 

Domenica 14 giugno Gara-5 (eventuale)
Ore 2:30 San Antonio Spurs-New York Knicks  

Mercoledì 17 giugno Gara-6 (eventuale)
Ore 2:30 New York Knicks-San Antonio Spurs 

Sabato 20 giugno Gara-7 (eventuale) 
Ore 2:30 San Antonio Spurs-New York Knicks 

 

 

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