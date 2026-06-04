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Finali Nba, i Knicks battono San Antonio in gara-1 e riscrivono la storia© APS

Finali Nba, i Knicks battono San Antonio in gara-1 e riscrivono la storia

New York si porta in vantaggio: ha vinto 12 partite consecutive nei playoff, la settima squadra a realizzare una serie del genere nella storia dell'Nba
2 min
TagsNba

I Knicks non arrestano la serie di vittorie consecutive e vincono gara-1 a San Antonio nelle finali playoff Nba. Trenta punti di Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns ha chiuso con 18 punti e 12 rimbalzi: così i Knicks hanno recuperato uno svantaggio di 14 punti nel secondo tempo chiudendo poi 105-95. OG Anunoby ha segnato 17 punti per New York, che ha vinto 12 partite consecutive nei playoff, la settima squadra a realizzare una serie del genere nella storia dell'Nba. Brunson ha segnato 13 punti nel quarto quarto, solo sei in meno di quelli realizzati da San Antonio come squadra in quel quarto, e ha chiuso la partita con un tiro in sospensione in rotazione mentre cadeva a terra a 38 secondi dalla fine. “È un vero giocatore”, ha detto l'allenatore dei Knicks Mike Brown. “Nei momenti più importanti, lui c'è. È quello che dovrebbero fare gli MVP”.

Knicks nella storia Nba

I Knicks, che hanno chiuso con un parziale di 11-0, hanno scritto un altro piccolo pezzo di storia. Sono diventati la prima squadra a battere San Antonio in Gara 1 delle finali e questa è anche la prima volta in assoluto che gli Spurs sono stati in svantaggio in una finale prima della fine. Victor Wembanyama ha totalizzato 26 punti e 12 rimbalzi per gli Spurs, ma ha tirato 6 su 21 dal campo al suo debutto in finale. Stephon Castle ha segnato 17 punti, mentre Julian Champagnie e Dylan Harper ne hanno messi a segno 16 ciascuno per gli Spurs. “Stasera ho giocato male”, ha detto Wembanyama. “Non c'è niente di più complicato di questo". Gara 2 si giocherà venerdì a San Antonio.

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