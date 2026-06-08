New York in fibrillazione per le Finals: Madison Square Garden sold out, ecco i vip presenti in gara-3 per Knicks-Spurs

NEW YORK (STATI UNITI) - Una città, una tifoseria e una squadra in missione per coronare un sogno lungo 53 anni . New York si prepara ad ospitare gara-3 delle Nba Finals tra Knicks e i San Antonio Spurs , in programma questa notte, martedì 9 giugno, con palla a due alle 2:30 italiane. L'entusiasmo nella ' Grande Mela ', dopo le due vittorie di Brunson e compagni in Texas , è contagioso: sono stati infatti allestiti una serie di maxi-schermi in tutta la città, da Central Park a Staten Island , mentre bar e ristoranti hanno optato per il ' viewing party ' per assistere al match con un'unica speranza: riportare a New York un titolo che manca dal 1973 .

Nba Finals, occhi puntati sul Madison Square Garden

Tutti gli occhi sono però puntati sulla 'Mecca del basket', il palazzetto più famoso al mondo: il Madison Square Garden, sold out per gara-3. Inaugurato nel febbraio del 1968, il 'MSG' ha una capienza di 19.500 posti a sedere e struttura arrotondata, una sorta di enorme nave spaziale, con una pendenza relativamente dolce che lo rendono tra gli impianti più atipici, da un punto di vista architettonico, dell'intero panorama globale. Nonostante due ristrutturazioni, di cui una consistente nel biennio 2011-2013, la sacralità del palazzetto è rimasta la stessa. La luce leggermente gialla, le vecchie istantanee dei Rolling Stones, di Mohamed Ali e di Bill Bradley (l'uomo della prima Coppa dei Campioni dell'Olimpia Milano, la storica Simmenthal del 1966 allenata da coach Rubini, e protagonista dell'ultimo titolo dei Knicks contro i Lakers di Wilt Chamberlain in finale) nei corridoi contribuiscono a rendere il Madison Square Garden un luogo simbolo della pallacanestro mondiale.

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A poche ore dalla terza sfida tra Knicks e Spurs, la prima della serie nella 'Grande Mela', è complicato - per non dire impossibile - un biglietto a meno di 7mila dollari (si arriva anche alla cifra monstre di 50mila per un palco). Un appuntamento con la storia dunque, al quale le star del mondo dello spettacolo non vogliono assolutamente mancare: a bordocampo saranno infatti presenti il regista Spike Lee e gli attori Ben Stiller e Timothée Chalamet, grandi tifosi dei Knicks, ma sono tanti altri i vip che hanno annunciato che andranno al Madison Square Garden.

Confermata anche la presenza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per la quale sono state rafforzate le misure di sicurezza. Gara-4 è invece in programma ancora a New York, nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno (palla a due alle 2:30 italiane).